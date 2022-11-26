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DP lideri Uysal: Çarpık düzene itirazı olan yüzde 65 vatandaşımız var

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'nin tarihi kavşağa doğru yaklaştığını belirtip, "Yüzde 65 civarında bu çarpık düzene itirazı olan vatandaşımız var. Amacımız, bu vatandaşları sandıkta azami düzeyde mobilize ederek sonuca yansıtmak ve bu ülkenin üzerindeki bu örtüyü kaldırabilmektir" dedi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:30
DP lideri Uysal: Çarpık düzene itirazı olan yüzde 65 vatandaşımız var

DP lideri Uysal, partisinin 14’üncü İl Olağan Kongresi için geldiği Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Uysal’ı Başkan Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve CHP İl Başkanı Ali Çankır karşıladı. Çerçioğlu, Uysal’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gültekin Uysal da konuşmasında, Türkiye'nin tarihi kavşağa doğru yaklaştığını söyledi. Toplumların ve milletlerin zaman zaman buhran dönemleri olabildiğini dile getiren Uysal, "Bu, içinde bulunduğumuz adı konmamış bu buhran döneminin de bir muhasebesini yapacağımız bir kavşaktır. Yüzde 65 civarında bu çarpık düzene itirazı olan vatandaşımız var. Amacımız, bu vatandaşları sandıkta azami düzeyde mobilize ederek sonuca yansıtmak ve bu ülkenin üzerindeki bu örtüyü kaldırabilmektir. Bu açıdan da her noktada milletin sesi olmayan, bulduğumuz her seçimde milletin ıstırabını dillendirmeye de arkadaşlarımız 6'lı masa içerisinde gayret gösteriyor. 6'lı masanın ortak iradeyle göstereceği adayın her şart altında kazanacağı fikrimiz var. Burada hem tarihsel kimliği itibarıyla hem bugün ana muhalefet itibarıyla Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Akşener ve 6'lı masada olanlar içerisinde aday kıtlığı yok, bilakis aday bolluğu var" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına da değinen Uysal, "Irak'tan Suriye’ye silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz ihtiyaç duyulduğu noktada Türkiye’ye yönelen tehditlere karşı her daim mücadelesini vermiş ve bugün de veriyor. O nedenle bugün de şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi. 

DP lideri Uysal, ziyaretin ardından partisinin kongresine katılmak üzere Şükran Güngör Tiyatro Salonu'na geçti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiBaşkanGültekin Uysal
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