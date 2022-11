Kılıçdaroğlu: CHP, yepyeni bir sisteme oy isteyecek

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 'vizyon belgesi'ni 3 Aralık'ta açıklayacağını belirterek, "CHP sadece bir adaya oy istemeyecek. CHP dar bir anlayışla da oy istemeyecek. CHP bir zümrenin çıkarı için oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP, adaya oy istemeyecek, güç birliğine oy isteyecek" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, her grup toplantısının topluma bir mesaj vermek için önemli bir fırsat olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Bizi sadece CHP'ye oy verenler değil, herkesin partisiyiz. Sade vatandaş herhangi bir partiye üye olmayan; ama sandığa gittiği zaman elini vicdanına koyup oy vermek isteyen insan da bizi dinliyor. O nedenle ben grup toplantılarında Türkiye'deki bütün vatandaşlarıma sesleniyorum; hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun. Çok ciddi sorunların olduğunu biliyorum; ama hiçbirisi çözümsüz değil. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Bu topraklarda hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin" dedi.



'EMEKLİLERİN YÜZDE 80'İ AÇLIK SINIRININ ALTINDA AYLIK ALIYOR'



Grup toplantısında emeklilere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "14 milyona yakın emekli var. Emekli büyümeden pay almıyor. Kanun çıkardılar; yüz karası bir kanundur. Beni eleştirebilirsiniz; ama benim de sizi eleştirmeye hakkım var. 'Ekonomik büyümeden emekliler pay almasın' diye kanun çıkaranlara oy verirseniz benim iki elim yakanızda olur. 14 milyon kişisiniz, Türkiye'nin büyümesinden pay almayacak sınıf olarak tarihe geçtiniz. Bu tarihi yazanlar parlamento çatısı altında el kaldırdılar, 'emekliler büyümeden pay almayacak' diye. İtiraz eden bu kardeşinizdi. Emekli olup AK Parti'ye oy veren vatandaşıma 'bu çerçevede vicdanını bir kez daha sorgula' diye seslenmek isterim. Emeklilerin yüzde 80'i açlık sınırının altında aylık alıyor. Emekli ikramiyesi için verdiğim mücadeleyi bütün emekliler bilirler. 2018'de bin lira, 2022'deyiz 100 lira artırdılar sadece. Bazı bankaların emeklileri var. Mesela Vakıfbank emeklileri, bunlara ikramiye bile ödenmiyor. Bu sorunların tamamını Allah nasip ederse çözeceğiz. Emekli bu ülkenin caddelerinde onuruyla gezecek" diye konuştu



'KADRO SİZİN HAKKINIZ, HAKKINIZI SİZE TESLİM EDECEĞİM'



Kılıçdaroğlu, Fahri Kuran Kursu öğreticilerine, iktidar oldukları takdirde kadro vereceklerine dair söz vererek, "Fahri Kuran Kursu öğreticileri 'neden bizden söz etmiyorsunuz' dediler. 'Zor koşullarda çalışıyoruz, kadro istiyoruz' dediler. 25 bin öğretici var. 6-7 ay sonra iktidar olduğumuzda göreceksiniz, kadro sizin hakkınız, hakkınızı size teslim edeceğim" dedi.



'YÖK denen 12 Eylül darbe kanunu ürünü bir kurum kaldırılacaktır'



'YÖK KALDIRILACAKTIR'



Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Yükseköğretim Kurulu'nun da (YÖK) kaldırılacağını bir kez daha dile getirerek, "Bilimi ve aklı iktidar yaptığınız zaman sorunları çözebilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi hepimizin göz bebeği olan bir üniversitedir. Üniversitelerde rektör atamaları bir kişinin iradesiyle olmaya başladı. Özellikle geçmiş seçim döneminde AK Parti'ye ve MHP'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Siz mahallenizin muhtarını seçiyorsunuz, belediye başkanınızı, milletvekilini, cumhurbaşkanını seçiyorsunuz. Üniversite hocaları kendi rektörlerini seçemiyor, neden? Boğaziçi Üniversitesi ciddi bir sorunla karşı karşıya. Kişi gücünü koltuktan almaz, koltuğa güç verir. Üniversitelerimize gözümüz gibi bakmalıyız. Üniversiteler bilim üretebilmeli. Koltuk peşinde koşandan bilim insanı olmaz. Devlette liyakat dediğimiz zaman aynı zamanda üniversitelerde de liyakat olacaktır. YÖK denen 12 Eylül darbe kanunu ürünü bir kurum kaldırılacaktır" dedi.



'CHP SADECE BİR ADAYA OY İSTEMEYECEK'



CHP'nin 3 Aralık'ta İstanbul'da düzenleyeceği vizyon toplantısını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu zirvede yol arkadaşlarımıza neyi anlatacağız? Arkadaşlarımıza halkın huzuruna çıktıklarında ne için oy isteyeceğimizi anlatacağız. Sadece bir tekil adaya, şahsım kafalarına oy istemek CHP'nin kitabında yoktur. O kafa saray kafasıdır. Bu saraylılar başka bir şey bilmedikleri için sabah, öğle, akşam 'adayınızı açıklayın' diye bağırırlar. Aslında ne kadar zavallı bir duruma düştüklerini bütün toplum bir şekliyle görüyor. Bazı köşe yazarları 200'ün üstünde yazı yazdı. Zavallı durumdalar, gerçekten acınacak durumdalar. CHP sadece bir adaya oy istemeyecek. CHP dar bir anlayışla da oy istemeyecek. CHP bir zümrenin çıkarı için oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP, adaya oy istemeyecek, güç birliğine oy isteyecek. CHP, oyları daha iyi bir yaşam için isteyecek, yeni bir Türkiye hayali için isteyecek. Türkiye'yi yaşadığımız ekonomik krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyan sistemi getirmek için geliyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. 50 yıldır ekonomik krizi bir diğeriyle değiştirdik. Bu ülke yoruldu be arkadaşlar. Biz bu krizleri sonsuza kadar bitirmek için geliyoruz. Yeni bir nefesle geliyoruz. Vatanseverlerle geliyoruz. İnanıyorum ki bu insanlarımızla bu sarayların kötülüğünü yok edip, birlikte galip geleceğiz" diye konuştu



'BU KARANLIĞA ASLA VE ASLA MAHKUM DEĞİLİZ'



Kılıçdaroğlu, "Ey dünya sen de 3 Aralık'ı bekle. Sizi İstanbul'a davet ederken dünyaya da seslenmek isterim; Ey dünya insanımız senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz senin uyuşturucu baronlarının fink attığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ve asla mahkum değiliz. Ey dünya, seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, hayvan haklarında, iyi olan her şeyle rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sana da sesleniyorum, sen de 3 Aralık'ı bekle" ifadelerini kullandı.