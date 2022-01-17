Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,099.69
ALTIN
791.99
DOLAR
13.52
STERLİN
18.50
EURO
15.44
Özel hastane ruhsatı ihaleyle satılacak
Özel hastane ruhsatı ihaleyle...
Bismil’de taksi plakaları kiraya verilecek
Bismil’de taksi plakaları kiraya...
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel...
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını kiraya verecek
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal...

Sarıgül: Elektrik ve doğal gazda KDV oranını yüzde 1'e düşürün

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Ocak 2022 Pazartesi 14:10
0 Okunma
Sarıgül: Elektrik ve doğal gazda KDV oranını yüzde 1'e düşürün

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovat saatten 230 kilovat saate yükseltin. Elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin olağan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. Sarıgül, elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin, "Elektrik ve doğal gaz faturaları evlerde huzur bırakmadı. Bu artışlar esnafı, çiftçiyi zor duruma soktu. Ülkeyi yönetenleri buradan bir kez daha uyarıyorum. Asgari ücreti açlık sınırının üstüne, en düşük emekli maaşını da asgari ücret düzeyine çıkarın. Yoksul ve işsizlerin elektrik, gaz ve suyunu kesmeyin. Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovat saatten 230 kilovat saate yükseltin. Elektrik, doğal gaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün. Çiftçiler tarlasına gübre atamadı, kuraklık var, hem gıda sıkıntımız olacak, hem ekmek fiyatları artacak, buna şimdiden bir çözüm bulun. Esnafa sicil affı çıkarın" dedi.

Sarıgül, "Uyguladığınız ekonomik politikalar, Ayşe teyzenin mutfağına huzur getirmiyorsa, emekli Salih amcanın cebini, esnaf Rıza'nın elini rahatlatmıyorsa boş laf olmaktan öteye geçemez. Halkımız bunalmış, perişan bir haldeyken Sayın Erdoğan, 'Memurlarımızı, emeklilerimizi rahatlattık' derse ben de buradan sorarım; Sayın Cumhurbaşkanı siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Halkın ne yaşadığı bilinmiyorsa yönetim zafiyeti, biliniyor ama önemsenmiyorsa merhamet yoksunluğu var demektir. Biz bu ülkenin çayını, fındığını, pancarını, tütününü, pamuğunu, incirini, zeytini korumayı milli bir görev olarak görüyoruz. Bu ürünlerimizin yabancıların eline bırakılmasını içimize sindiremiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Ve DoğalgazKDVMustafa Sarıgül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu
Erdoğan, Divanhane Binası'nda incelemelerde bulundu
Bakan Soylu: Herkes Türkiye'nin güçlü adımlarına bakıyor
Bakan Soylu: Herkes Türkiye'nin güçlü adımlarına bakıyor
Gültekin Uysal: HDP, terörle bağını sonuna kadar kesmeli
Gültekin Uysal: HDP, terörle bağını sonuna kadar kesmeli
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans