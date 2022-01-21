Sarıgül: Pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını doğru bulmuyoruz

ORDU - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bugün pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını, pırlantadan alınmayan verginin şekerden alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.



Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresun’da çeşitli programlara katılmak için bugün Ordu-Giresun Uluslararası (OGU) Havalimanı’na geldi. Partililerin havalimanında karşıladığı Sarıgül, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "Özellikle son 3 aylık süre içerisinde doğalgaza gelen zamlar, elektriğe gelen zamlar, suya gelen zamlar, bu kış yurttaşlarımız, üzülerek ifade ediyorum ki kışa üşüyerek giriyorlar. Kombilerini açamıyorlar, doğal gazlarını açamıyorlar. Elektrik fiyatları, faturaları alabildiğine moral bozmakta. Bu noktada Türkiye Değişim Partisi olarak en önemli çağrımız, elektrik fiyatlarını yüzde 100 neredeyse zam yaptınız, doğal gaz fiyatlarına yüzde 60'a yakın zam yaptınız. Hele hele sanayide kullanılan gaza yaptığınız yüzde 60 zam özellikle sanayi kuruluşlarını, özellikle tekstil firmalarını alabildiğine sıkıntıya sokmaktadır. Bunların tekrar ve tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Yurttaşlarımızın acil ihtiyacı olan ısınma ve barınma konusunda KDV oranlarının düşmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.



'ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK VERİLMESİNİ ARZU EDİYORUM'



Mustafa Sarıgül, konuşmasının devamında, "Bugün pırlantadan alınmayan verginin ekmekten alınmasını, pırlantadan alınmayan verginin şekerden alınmasını doğru bulmuyoruz. Bugün en büyük arzumuz şudur; çiftçilerimize destek verilmesini özellikle arzu ediyorum. Türkiye'mizin 'petrolü yok' diyorlar. Türkiye'mizin petrolü var. Türkiye'mizin en büyük petrolü, her bölgenin özel ürünleri. Türkiye'nin petrolü çaydır, Türkiye'nin petrolü fındıktır. Çaya ve fındığa alım garantisi vermemiz gerekiyor. Türkiye'nin geleceği ekonomik milliyetçiliktedir. Ekonomik milliyetçilik, yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı" ifadelerini kullandı.