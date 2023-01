Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye'de en son bina sayımının 2000'de yapıldığını anımsatarak, "O yıl tespit edilen bina sayısı 7 milyon 838 bin 675 oldu. 22 yıldır sayım yapılmadı. Şimdi de 12 milyon bina olduğu tahmin ediliyor. Nüfusumuz 67 milyondan 84 milyona çıktı, 10 milyon da yabancı geldi. Konut alıyorlar. Konut arzının çok daha fazla olması lazım ama İstanbul'da mı olması lazım?" diye konuştu.

Konut stokunun illere göre belirlenmesi ve desteklerin buna göre verilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Kuşoğlu, bu bağlamda özellikle düşük gelir grubundaki vatandaşların desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Kuşoğlu, "Türkiye'de artık ücretli, işçi, memur ev alamaz. Bunlara çare bulmamız lazım." ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, teklifin, konut fiyatlarını yüzde 20 artırdığını öne sürerek, "Bir yıl önce fiyatı 1 milyon lira o lan ev, 3 milyon lira olmuştu. Bu yasa teklifiyle 3,5 milyon liraya, 4 milyon liraya çıktı. Kim kazandı? Müteahhitler Birliği kazandı. O da kazanırsa ayrı. Yurttaşımız kaybetti. '50 bin lira, 100 bin lira teşvik vereceğim.' diyorsun, öbür yanda evin fiyatını 500 bin lira, 1 milyon lira artırıyorsun." sözlerini sarf etti.

Program kapsamında ödenecek kredi tutarlarına değinen Paylan, "3 milyon liralık konut kredisi için aylık 13 bin 500 lira kredi ödemesi gerekecek. Yurttaşlarımızın üçte ikisi asgari ücretli. Geri kalan da karnını doyurmaya çalışıyor, kirasını ödüyor. Kim ödeyebilecek bu krediyi? Zengin ailelerin çocukları alacak bu evleri." değerlendirmesinde bulundu.

- "İnşaat sektörü için can suyu olacak"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, bu uygulamada artık orta gelirli grubun olmadığını savunarak, "Bu, aynen kur korumalı mevduat ve diğer uygulamalarda olduğu gibi bir servet transferine dönecek." dedi.

Özel bankaların bu uygulama kapsamında kredi vermeyeceğini ileri süren Yılmaz, "Yük kamu bankalarının üzerinde kalacak. Kamu bankalarında örneğin 2,7 milyon liralık kredinin 15 yıl sonunda enflasyon üzerine indirgediğimizde ellerine geçen bugünkü değeri 1,99 milyon lira. 2,7 milyon ile 1,99 milyon lira arasını bankalar görev zararı yazacak, kamunun üzerine yüklenmiş olacak." diye konuştu.

Yılmaz, uygulama kapsamında menkul kıymetleştirme yapılacağını da anımsatarak, "Niye bu menkul kıymet ihraç ediliyor? Bunlar ikincil piyasada alınıp satılacak mı, kim alacak, kim satacak?" sorularını yöneltti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifte sıfır konut desteklendiği için konut arzının teşvik edildiğini belirterek, "Bu inşaat sektörü için can suyu olacak." değerlendirmesini paylaştı.

Evi olmayan vatandaşlara çok büyük bir imkan sunulmuş olacağını vurgulayan Kalaycı, kredi ödemesinin 15 yıl olarak belirlenmesinin de memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kalaycı, "Hazine katkısı 8. yıldan itibaren tahsil edilecek. Maliye Bakanlığı açısından bütçeye ek bir yük gelmeyeceği görünüyor." şeklinde konuştu.

- "Bahane etmeden milletimizi talepleriyle buluşturmaya çalışıyoruz"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, partisi ve Cumhur İttifakı'nın sadece seçim dönemlerinde karar almadığını, milletin omzundaki yükü ve talepleri görerek çalıştığını kaydetti.

Bu teklifi "seçim yatırımı" olarak görmek isteyenler bulunabileceğine değinen Yegin, "TOKİ'nin 38 yıllık tarihi var. 20 yıllık dönemi AK Parti döneminde geçmiş. 18 yıl Allah razı olsun bir şeyler yapılmış. 18 yılda toplam konut sayısı 45 bin. AK Parti döneminde TOKİ'nin ürettiği konut sayısı ise 1 milyon 170 bin. Bu da mı seçim yatırımı?" ifadelerine yer verdi.

Orhan Yegin, program kapsamında 3 ayrı bölgede katkı sunulacağını, partisinin iktidarlarında büyükşehirlere de kırsal bölgelere de her türlü desteği verdiklerini anlattı. Milletin her derdi ve talebinin farkında olduklarını belirten Yegin, "Hiçbir şeyi bahane etmeden milletimizi talepleriyle buluşturmaya çalışıyoruz." dedi.