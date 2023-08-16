Haber: Damla Oya Erman

Portekiz'in kabul ettiği Mais Habitação (Daha Fazla Konut) yasası, konut piyasasını daha adil bir hale getirmeyi amaçlıyor; ancak yasanın geniş hükümleri, endüstrideki kişilere göre hostellerin, pansiyonların ve tatil kiralarının geleceğini tehlikeye atıyor.

19 Temmuz'da parlamentoda onaylanan yasa, "alojamento local" olarak sınıflandırılan mülkleri kapsıyor. Bu sınıflandırma, 10 odadan az olan pansiyonları, hostelleri ve Airbnb tarzı mülkleri içeriyor. Yeni yasanın getirdiği sıkı kurallar, bu tür işletmeleri etkiliyor.

Yeni açılışlar 2030'a kadar engellenecek ve bu tarihten sonra işletme lisansları beş yılda bir yenilenmek zorunda kalacak. Ayrıca, ağır vergilere tabi tutulacaklar. Bu durum, birçok aile işletmesinin iflas etmesine yol açabilir ve ülkenin büyüyen turizm endüstrisini tehlikeye atabilir.

Yasa, Portekiz'in hükümet partisi PS tarafından önerildi ve onaylandı. Ülkenin konut bakanlığının bir sözcüsü, "Portekiz hükümeti 2016 yılında konutu en üst önceliklerinden biri olarak belirledi," dedi ve mevcut %2 olan kamu konut stokunu artırmayı amaçladığını belirtti.

Ancak, yasa konusunda endişe taşıyanlar, hostellerin ve pansiyonların yanı sıra tatil kiralık mülklerin de etkilenebileceğini belirtiyor. Özellikle "estabelecimentos de hospedagem" (konaklama tesisleri) terimiyle ilgili yasa hükümleri, yasanın hostelleri ve pansiyonları da etkilediğini gösteriyor.

Yeni yasa, Portekiz Devlet Başkanı'na şu anda sunulmuş durumda. Başkan, yasayı onaylayabilir, veto edebilir veya Anayasa Mahkemesi'ne gönderebilir.

Bu yasa, Portekiz'in zaten sıkıntılı konut krizi ile mücadele ettiği bir döneme denk geliyor. Ülke, Batı Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor ve özellikle Lizbon'daki kira ücretleri son yıllarda büyük bir artış gösterdi.

Hostel sahipleri ve turizm endüstrisi temsilcileri, yasanın konaklama işletmelerine büyük zarar verebileceğinden endişeleniyor. Yeni kuralların, işletme sahiplerini iflasa sürükleyebileceği ve ülkenin turizm potansiyelini olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.

Konuyla ilgili olarak hükümet yetkilileri ve işletme sahipleri arasında devam eden tartışmalar sürüyor. Önümüzdeki dönemde konunun nasıl çözümleneceği ve yasanın ne şekilde uygulanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.