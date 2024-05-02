Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

California Üniversitesi'nde polis, Filistin'i destekleyen göstericilere takviye güçlerle müdahale ediyor

California Üniversitesi'nde polis, Filistin'i destekleyen göstericilere takviye güçlerle müdahale ediyor

Kentte 27 Nisan'da günlük ortalama sıcaklık 28,8 santigrat dereceyle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Sub-tropikal iklim kuşağında yer alan Hong Kong'da, bu yıl kış ve bahar aylarında sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bu, meteorolojik kayıtların tutulduğu son 140 yılda " en sıcak nisan ayı" olarak kayıtlara geçti.

Hong Kong Gözlemevinden yapılan açıklamada, nisan ayında ortalama sıcaklığın 26,4 santigrat derece ölçüldüğü belirtildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.