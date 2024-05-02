Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri yer aldı.

Rus ordusunun Ukrayna'da çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Berdıçi yerleşim biriminin tamamını kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 25 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 593 uçak, 270 helikopter, 23 bin 673 İHA, 509 hava savunma füze sistemi, 15 bin 898 tank ve zırhlı araç, 1277 çok namlulu roketatar, 9 bin 246 obüs ve havan topu ile 21 bin 441 özel askeri araç imha edildi."