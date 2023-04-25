Ankara

Milli takımın yarın Portekiz ile yapacağı karşılaşma öncesi Okan Halay ile oyuncular Ramazan Döne, Doruk Pehlivan ve Atakan Şirin'in katılımıyla Ankara THF Spor Kompleksi'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Başantrenör Okan Halay, Portekiz'i yenebilecek güçte olduklarını söyledi.

Portekiz'in güçlü bir rakip olduğunu aktaran Halay, "Portekiz 2020'den sonra dünya, Avrupa şampiyonası ve olimpiyatlarda yer alan ekiplerden, çok iyi çıkış yapan trendi yüksek olan bir takım. Biz de bunun bilincindeyiz. Şu anda çalışmalarımızı kesinlikle galibiyet üzerine yaptık. İki maçtan alacağımız bir galibiyet bizi tarihte ilk defa Avrupa Şampiyonası'na götürme fırsatını verecek." diye konuştu.

Milli sporcu Ramazan Döne de yarınki maçtan galibiyet ile ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk hentbol tarihinin en önemli maçına çıkacaklarını anlatan Ramazan, "Yaklaşık sekiz gündür kamptayız ve hazırlıklarımızı buna göre yaptık. İnancımız tam, tecrübeli takımız. Rakip takım Portekiz çok güçlü olabilir. Sahadaki mücadele sonunda kazanan takım belli olacak." ifadelerini kullandı.

Tarihte bir ilki başarmak istediklerini vurgulayan Ramazan, şunları kaydetti:

"Biz yarın son terimize, son nefesimize kadar mücadelemizi verip tarihte bir ilki başarmak istiyoruz. İnşallah da başaracağız. Bu ülke için, bayrak için mücadele ediyoruz. Bu açıdan kalbim kıpır kıpır. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nın çok kenarından döndük. Ama bu defa öyle olmayacağını düşünüyorum. O heyecanı hep birlikte yaşamak istiyoruz."

Doruk Pehlivan: "Portekiz'i yeneceğimize olan inancım tam"

Milli sporculardan Doruk Pehlivan ise maça hazır olduklarını ve karşılaşmadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını vurgulayarak, "Herkesin maça konsantre olduğunu düşünüyorum. Portekiz iyi bir takım ama bazen çok çok şanssız da olabiliyorlar. Konsantre bir takım değiller bence. Cesur bir şekilde oynadığımızda Portekiz'e karşı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Portekiz'i yeneceğimize olan inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten milli sporculardan Atakan Şirin de "Rakibimiz ne kadar güçlü olursa olsun bu maçı almak için çıkacağız. Özellikle depremde kaybettiğimiz rahmetli kaptanımız Cemal Kütahya için önemli bir armağan olacağını düşünüyorum. Yarınki maçı alıp Avrupa Şampiyonası yolunda devam edeceğiz. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Her şey güzel olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Ankara THF Spor Kompkleksi'nde Portekiz ile karşılaşacak. Müsabaka saat 18.00'de TRT Spor Yıldız'da canlı olarak yayınlanacak.

Milliler gruptaki son maçını ise 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.

AA