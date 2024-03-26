Ankara

Porto Riko Sağlık Bakanlığından ülkede dang humması vakalarındaki artışa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkede yılbaşından itibaren çoğunluğu başkent San Juan'da olmak üzere en az 549 dang humması vakasının tespit edildiği, 340'tan fazla kişinin de hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Vakalardaki artış nedeniyle halk sağlığının korunması adına acil durum ilan edildiği bildirilen açıklamada ayrıca, yaklaşık 3,2 milyon nüfusa sahip Porto Riko'da 2023'te 1293 dang humması vakası görüldüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanı Carlos Mellado, konuya ilişkin açıklamasında, dang humması vakalarında bu yıl rekor sayılara ulaşıldığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tropikal hastalıklarla ilgili biriminin direktörü Raman Velayudhan, şubatta, 2023'te dünya genelinde 5,5 milyondan fazla dang humması vakasının tespit edildiğini ve bu hastalık nedeniyle 5 bin ölümün rapor edildiğini açıklamıştı.

Velayudhan, Amerika kıtasında 2023'te 4,5 milyon dang humması vakasının bildirildiğinin ve bunun bir yılda aynı kıtada görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizmişti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.