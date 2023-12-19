Haber: Damla Oya Erman

Faslı-Britanyalı modacı Jacques Azagury tarafından tasarlanan elbise, Prenses Diana'nın müzayedede satılan en pahalı elbisesi unvanını ele geçirerek önceki rekoru olan 604,800 doları geride bıraktı.

Diana, yıldızlarla işlenmiş siyah kadife bir üst kısmı olan bu ikonik elbiseyi ilk kez 1985 yılında Floransa'da ve ardından 1986'da Vancouver'da giymişti. Julien’s Auctions tarafından düzenlenen "Hollywood Legends" müzayedesinde, elbise aynı zamanda bir eşleşen çizimle birlikte satışa sunuldu ve Pazar günü sona erdi.

Aynı müzayedede, Prensese ait 1981 yılında nişan portresinde giydiği pudra pembesi şifon bluz da satışa çıkarıldı ve tahminin neredeyse dört katı olan 381,000 dolarla alıcı buldu.

Bu satışlar, Diana'nın giydiği giysilerin müzayedelerdeki çekişmeyi ve değeri bir kez daha kanıtlıyor. Ayrıca, bu yılın başlarında başka bir müzayedede satılan koyu renk kuzenlerle süslenmiş bir kazak, en pahalı kazak ve Diana'nın giydiği bir giysi için ödenen en yüksek fiyat rekorlarını kırmıştı.