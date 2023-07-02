İSTANBUL- Cosmopolitan dergisi, üç çocuk annesi, 41 yaşındaki Middleton'ın beslenme alışkanlıklarını açıkladı.

Buna göre, Prenses, çok fazla ev yapımı yemek yiyor ve mutfakta biraz profesyonel davranıyor. Doğum günü pastasını kendi pişiren Prenses, eşi Prens William'ın en sevdiği yemeklerden biri olan kızarmış tavuğu da kendi elleriyle yapıyor.

YOSUNLU SMOOTHIE İÇİYOR

Prenses Kate'in sabahları smoothie içtiği yazıldı. Peki, bu smoothie'de ne var? Tarifinde spirulina yosunu, lahana, matcha adı verilen ince öğütülmüş yeşil çay tozu, ıspanak, marul, kişniş ve yaban mersini yer alıyor.

SUŞİ YİYORLAR

Dergide, hem Prenses Kate'in hem de Prens William'ın suşi yemeyi çok sevdikleri de belirtiliyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI