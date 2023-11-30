Haber: Mert Osman Erman

İngiltere genelinde bunu kullanan 24.000 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları "rahatlatıcı" olarak nitelendirildi.

Birçok kişi, cinsel sağlık klinikleri aracılığıyla zaten PrEP kullanıyor.

HIV yardım kuruluşu Terrence Higgins Trust, ilaca daha kolay erişim istiyor çünkü birçok kişi, kadınlar da dahil olmak üzere, varlığını bilmiyor.

PrEP Impact Trial'ı, İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ve Chelsea ve Westminster Hastanesi NHS Vakfı Güveni ile birlikte yürütüldü ve türünün şimdiye kadarki en büyük "gerçek dünya" çalışması olduğunu söyledi.

Araştırma, Ekim 2017 ile Temmuz 2020 arasında İngiltere genelinde 157 cinsel sağlık kliniğinde gerçekleştirildi.

Araştırma, PrEP'in, günlük yaşamda kullanıldığında, HIV'e yakalanma şansını - düzensiz veya yanlış kullanımı dikkate alarak - yaklaşık% 86 azalttığını buldu. Klinik denemeler, ilacın %99 etkili olduğunu öne sürdü.

Araştırmada çalışan cinsel sağlık ve HIV uzmanı Dr. John Saunders, "Bu deneme, PrEP'in HIV bulaşmasını önlemedeki etkinliğini daha da kanıtlamış ve önceki denemelerde bildirilen koruyucu etkiyi ilk kez ölçekte, ve İngiltere'deki rutin cinsel sağlık hizmetleri aracılığıyla sunmuştur" dedi.

Terrence Higgins Trust HIV yardım kuruluşu, çalışmanın yayınlanmasını memnuniyetle karşıladı, ancak özellikle bazı azınlık grupları arasında ilaca erişim ve farkındalığı artırmak için "daha fazla yapılabilecek şeyler" olduğunu söyledi.

Politika başkanı Debbie Laycock, "Şu anda PrEP'ten faydalanabilecek bazı topluluklar ve bireyler olduğuna inanıyoruz ama buna ulaşmıyorlar" dedi.

"Çoğu kadın PrEP'in varlığını bilmiyor," diye ekledi.

Charity, PrEP'in eczanelerde ve çevrimiçi olarak mevcut olmasını sağlamak için çağrıda bulunuyor.

Dr. Saunders, ilacın klinik başarısının kanıtlanmış olmasına rağmen, bu çalışmanın onun nasıl kullanıldığına dair diğer önemli bilgileri ortaya çıkardığını söyledi.

"Daha önce, kaç kişinin isteyeceğini, alacağını veya ne kadar süreyle kullanacağını bilmiyorduk," dedi.

"Şimdi kimin reçete edildiğini biliyoruz ve kliniklerle çalışarak daha fazla kişinin bunu kullanmasını sağlamaya çalışabiliriz."

"Kurtarıcı"

Birkaç PrEP denemesine katılan Harry Dodd, ilacın HIV'e yakalanma korkusu olmadan onun için "güç verici" olduğunu söyledi.

"Bunun üzerine on yılın en iyi kısmında düşünmedim ve bu özgürleştirici. HIV'i olan uzun vadeli partnerlerim oldu ve [ilacı almadan önce] bu benim radarımda olmazdı. Şimdi özgürce sevmeye güvenim var."

Ancak 33 yaşındaki Dodd, kullandığı ilacın "cinsel olarak ilişkilendirilmiş ve tarihsel olarak gay topluluklarıyla bağlantılı" olduğu için ona bir "damga" olduğuna inandığını söyledi.

UKSHA, ilacın etkinliğinin 2030'a kadar sıfır HIV bulaşması hedefine ulaşmada yardımcı olacağını, ancak daha fazla insanın bunu kullanması gerektiğini söyledi.

Dr. Saunders, ilacın en çok gey ve biseksüel erkekler tarafından kullanıldığını belirtti, ancak düz kadınlar gibi diğer gruplardan birçok insanın da bundan faydalanacağını söyledi.

PrEP, mevcut HIV tedavisi ilaçları tenofovir disoproksil ve emtrisitabin içeren, HIV'in vücuda girmesini ve kendisini kopyalamasını engelleyerek çalışır.

Günlük bir hap olarak veya cinsel ilişkiden önce "olay" bazlı olarak alınabilir.

İngiltere'de tedaviyi NHS üzerinden geniş çapta erişilebilir hale getirme kararı, bu araştırmanın daha önceki bulgularının yanı sıra daha önceki klinik denemelerin sonuçlarına dayanmaktadır.

Bu çalışmanın sonuçları, Lancet HIV'de yayınlanmış olup büyük örnekleme ve bunun üzerinde hakem incelemesi yapılması nedeniyle ancak şimdi açıklanmıştır.