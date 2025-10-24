İSTANBUL (AA) - Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar, Amerikan Radyoloji Koleji (ACR) tarafından verilen 'Onursal Üye' ödülüne layık görüldü.



TROD'dan yapılan açıklamaya göre, ödül, 1947'den bu yana ACR tarafından radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp alanlarında bilime ve klinik uygulamaya katkılar sunan bilim insanlarına veriliyor.

Radyasyon onkolojisi alanındaki bilimsel çalışmaları, ulusal ve uluslararası derneklerdeki liderlik rolleri ve akademik katkılarıyla ödülü almaya hak kazanan Prof. Dr. Atalar'a ödülü 3 Mayıs 2026'da Washington'daki ACR kongresinde yapılacak mezuniyet töreninde takdim edilecek.