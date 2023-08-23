Prof.Dr.Barış Öztürk, Metabolik Otofaji diyeti sayesinde Yo-Yo etkisinden kurtulmanın yollarını anlattı: Prof. Dr. Öztürk, "Yo-yo etkisi olarak bilinen olgu, diyet yapan kişileri zor duruma sokan sorundur. Kilo kaybının ardından normal yeme alışkanlıkları sürdürüldüğünde genellikle daha büyük miktarlarda geri kazanılması döngüsüne işaret eder. Bu sinir bozucu durum, sürdürülebilir kilo kaybına yenilikçi yaklaşımlar arayan birçok kişiyi harekete geçirmiştir. Bu yöntemlerden biri giderek yaygınlık kazanan metabolik otofaji diyetidir" diye konuştu...

Metabolik Otofaji Diyeti

Otofaji, hücrelerin doğal temizlik sürecidir. Yaşlandıkça, protein ve organeller hasar görerek hücre içinde birikmeye başlıyor. Otofaji hasar gören hücreleri temizleyerek, yerine daha yeni ve işlevsel hücreler üretmesini sağlar. Metabolik Otofaji diyeti ile kişinin ideal kiloya sağlıklı şekilde kavuşacağını belirten Prof. Dr. Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Metabolik otofaji, hücrelerin bileşenlerini geri dönüştürmelerine ve böylece enerji sağlamalarına ve onarım mekanizmalarına yardımcı olmalarına olanak tanıyan biyolojik süreçtir. Bu doğal hücresel süreci diyet yoluyla değiştirerek, metabolik otofaji diyeti, kilo kaybını teşvik etmeyi ve genel metabolik sağlığı iyileştirmeyi amaçlamaktadır.Metabolik otofaji diyeti, beslenme ve aç kalma arasında dönüş yaptığınız aralıklı açlık temeline dayalıdır. "

Yo-Yo Etkisiyle Mücadele

Diyetinizde yoyo etkisinden kurtulup beslenmede orta noktayı bularak verdiğiniz kiloyu, ömür boyu korumanın yollarını ise Prof. Dr. Barış Öztürk şöyle anlattı: "Metabolik otofaji diyeti yağın daha verimli ve daha sürdürülebilir kilo kaybına yol açar. Bu diyet, vücudu temel besinlerden yoksun bırakmak yerine, vücudun doğal ritimleriyle çalışır, bu da kilo alma ihtimalini azaltır. Sıkı kalori kısıtlamasından, sağlık ve iyi yaşama dair daha bütünsel bir yaklaşıma odaklanmaya kaydırarak, metabolik otofaji diyeti, stres ve endişeyi azaltır. Bu, yeme ve vücut imajıyla daha olumlu bir ilişki kurmaya yol açabilir, yo-yo etkisi riskini daha da azaltır."