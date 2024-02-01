Tozanlı Vadisi'nde organik bal üreten Engür Organik Bal ve Arı Ürünleri firması, Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent işbirliğinde propolis özü üzerinde çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma neticesinde propolis özünden elde edilen toz, tüm katı ve sıvı gıdalarda tüketilebilecek hale getirilirken, ürün katma değeri yüksek kozmetik sektöründe de kullanılmaya başlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve gıda mühendisi Doç. Dr. İbrahim Tuğkan Şeker, yıllardır bal ve arı ürünleri üzerine çalışma yaptığını söyledi.

Şeker, yaptıkları çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu anlatarak, "Daha önce Türkiye'de ham propolisten vücudun kullanabileceği toz propolis üretilmemişti. Biz ham propolisten ileri mühendislik işlemleri ile çözünür toz propolis ürettik. Ham propolisi vücut sıvılarımız enzimlerimiz hazmedemediği için kullanamıyor. Yaptığımız AR-GE sonucunda ürettiğimiz toz propolisi vücudumuz kullanabilir hale geldi." dedi.

AR-GE çalışmaları 4 yıl sürdü

AR-GE çalışmalarının yaklaşık 4 yıl sürdüğünü aktaran Şeker, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız devam ediyor, toz propolisi ürettik, şimdi farklı ürün çalışmasındayız. Örneğin kozmetik sanayinde, takviye edici gıda çalışmalarımızda bir çok AR-GE'miz mevcut. Toz propolisten ürettiğimiz bir kozmetik ürünümüz var. Yani yaşlanma karşıtı dediğimiz bir kremimiz ve serumumuz mevcut. Bu ürünlerin ikisinin de ciltteki efekte olabilecek sivilcelere iyi geldiğini tespit ettik. Propolisin antioksidan etkisi yani oksitlenmeye karşı etkisi, yaşlanmaya karşı etkileri olduğu dünyada biliniyor. Bu sayede yaşlanmaların önüne geçme ihtimalimiz var. Diğer yandan ortamda bulunan bazı mikroorganizmaların öldürücü etkisi var. Hastalıklara karşı bağışıklığın sağlanmasında, hastalığın tedavisinde etkisi var. Kozmetikte enfekte olan çıban gibi yaraların tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca kabızlığa karşı, sindirim sistemini güçlendirici etkisi söz konusu." ifadelerini kullandı.

"Çin'den ithal ediyorduk"

Firma sahibi Turan Ceylan ise üç kuşaktır arıcılık yaptıklarını söyledi.

Propolis özünün tozunu ilk kez ürettiklerini anlatan Ceylan, "Türkiye'de böyle bir açık vardı ve Çin'den ithal ediyorduk. O yüzden böyle bir yola çıktık." diye konuştu.

Ceylan, "Bu, doğal antibiyotiktir, dünyada ve Türkiye'de bunun araştırması yapılmıştır. İnsan sağlığına büyük faydası var. Bağışıklık artırıcı özelliği olduğundan güzel bir ürün." ifadelerini kullandı.

Elde edilen tozun kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılabilir hale getirildiğini söyleyen Ceylan, şunları kaydetti:

"Cilt bakım kremi ve göz altı serumu yaptık. Propolisin özütünün tozundan su bazlı propolis elde ettik. Diş macunu, ağız spreyi ve ağız gargarası yapılabilir. Propolisi insan sağlığına faydalı hale getirdik. Arı sütü, propolis ve balın karışımıyla krem elde ettik, propolisli kuşburnu çayı yaptık. AR-GE çalışmaları devam ediyor. Propolis ham tüketilmediğinden özütünün tozu ilaç sanayinde kullanılabiliyor. İç piyasaya girdik, inşallah hedefimiz yurt dışı."