Haber: Damla Oya Erman

Şirketin mevcut amiral gemisi konsolu PS5, piyasaya sürüldüğü ilk iki yıl boyunca stok sıkıntılarına rağmen 3 yılın altında bir sürede 40 milyon PS5 konsolu satışı yaparak şirket rekorları kırdı. Şirket, PlayStation 5'in iki versiyonunu satıyor: standart bir PS5 ve diski olmayan dijital bir sürüm. PS5 dijital ve diskli sürüm karşılaştırması için tam karşılaştırma için PS5 dijital ve diskli sürüm karşılaştırma rehberimize göz atın.

PS4, Xbox One ve Nintendo'nun Wii U'suna karşı önceki konsol jenerasyonunda egemenlik sağlama yolunda benzer bir hızda satıldı. Sony, PS4'ü 2013 yılında piyasaya sürdükten sonra birkaç kez güncelledi ve 2016'da biraz daha güçlü bir PS4 Pro yayınladı. PlayStation 4 konsolları hala yeni olarak satın alınabilir, ancak PS5 modelleri stoklarını artırdıkça daha zor bulunmaya başladı.

PS5'in piyasaya sürülmesinin ilk yıllarında, birçok geliştirici, konsolunu henüz güncellemeyen milyonlarca oyuncuya ulaşmak için yeni oyunlar sunmaya devam etti. Ancak Sony, PS5 konsol stoklarının resmi olarak sona erdiğini açıkladı ve Final Fantasy XVI ve Marvel's Spider-Man 2 gibi büyük heyecan uyandıran başlıkların sadece PS5'e özgü olarak geleceği göz önüne alındığında, artık bir PS4'e yatırım yapmak için neredeyse hiçbir neden yok ve yükseltme yapmak için daha fazla neden var.

Fiyat karşılaştırması

Standart bir PS5, 500 dolar, disk sürücüsü olmayan bir PS5 dijital sürüm ise 400 dolar. PS5 oyunlarına sahip olan ancak Final Fantasy XVI ve God of War Ragnarök gibi oyunlarla birlikte sunulan PS5 paketleri de mevcut, ancak bunlar genellikle 560 dolara mal oluyor, ancak bazen 509 dolara satılıyor.

Öte yandan, yeni bir PS4 300 dolar ve kullanılmış veya yenilenmiş modeller yaklaşık 220 dolara satılıyor. Şu anda stokta bulunan yeni PS4'ler genellikle konsolun orijinal tasarımından daha kompakt bir yapıya sahip olan "incedir".

4K oyun desteği sunan daha güçlü bir PS4 sürümü olan PS4 Pro, yeni olarak 400 dolar fiyatlandırılmıştı, ancak artık çevrimiçi veya mağazalarda kolayca bulunmuyor. Kullanılmış PS4 Pro ilanlarını yaklaşık 200 dolara bulabilirsiniz.

Grafik ve performans karşılaştırması

PS5'in en bariz yükseltmesi, büyük ölçüde geliştirilmiş grafik performansından kaynaklanıyor. Konsol, oyunları 4K çözünürlükte oynatabilir ve ray-traced aydınlatma gibi daha yeni görsel teknolojileri destekler. PS5 ayrıca saniyede 120 kareye kadar video çıkışı yapabilir, bu da daha pürüzsüz animasyonlar ve daha duyarlı kontroller anlamına gelir.

Standart PS4, en fazla 1080p çıkışla sınırlıdır ve güncellenmiş ve daha pahalı PS4 Pro, bazı oyunları 4K'da çıkarabilir, ancak çoğu 4K oyunları 30 kare/saniye ötesine taşımak veya ray-tracing gibi özelliklerle başa çıkmak için donanıma sahip değildir.

PS5 ayrıca, oyunları PS4'te olduğundan daha etkileyici hissettiren ek özelliklere sahiptir. Konsol, desteklenen başlıkları kulaklıkla oynarken Tempest 3D Ses sunar ve bu da kulaklıkla desteklenen başlıkları oynarken mekansal bir çevre sesi efekti yaratır. PS5'in DualSense denetleyicisi, daha ayrıntılı titreşim efektlerine sahiptir ve artırılmış hassasiyet için haptik geribildirim sunar. Bu, DualSense tetiklerini çektiğinizde bir silah tetiği çekmek, bir gaz pedalına basmak veya bir yay hazırlamak gibi eylemlerin farklı hissettirmesini sağlar.

Depolama alanı karşılaştırması

Her iki konsolun mevcut depolama alanı arasındaki fark, özellikle PS5 oyunları, PS4 oyunlarından daha fazla yer kaplayabilirken, PS5'in artan hızı büyük bir avantajdır. Her iki konsol da dahili sürücülerini yükselterek veya harici depolama ekleyerek depolama alanını artırmanıza olanak tanır, ancak harici bir sürücüyü PS5 başlıklarını oynamak için kullanamazsınız. PS4 için yapılmış oyunlar, PS4 veya PS5'te kullanmak üzere harici bir sürücüye kaydedilebilir, ancak PS4 oyunları için harici bir sürücüyü kullanamazsınız.

Oyun karşılaştırması

Geçmişte, PS5 gibi yeni bir konsolun tanıtılması, PS4 gibi eski bir makine için geliştirilen oyunların sona erdiği anlamına gelirdi. Ancak PS5'in piyasaya sürülmesinin üzerinden iki yılın üzerinde bir süre geçmesine rağmen, sadece PS5'te oynanabilen yaklaşık bir düzine oyun bulunmaktadır.

Ancak birçok yeni oyun hala her iki sistemde de görünmeye devam ederken, oyunlar PlayStation 5'te daha iyi görünür ve daha iyi performans gösterir. PS5 sürümleri, Horizon: Forbidden West ve God of War Ragnarok gibi oyunların PS4 sürümlerine göre önemli görsel ve kare hızı iyileştirmeleri sunar.

Ayrıca PS5'e özgü oyunlar, Final Fantasy XVI, Returnal ve Ratchet & Clank: Rift Apart gibi oyunların PS5'in dahili katı hal sürücüsü ve grafik gücünden özel olarak yararlanmalarını sağlar, bu da onları PS4'te oynamanın imkansız hale gelmesine neden olur. Daha fazla özel başlık da yolda, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Marvel's Spider Man 2'nin çok beklenen lansmanı da dahil olmak üzere.

PS5 ayrıca PS4 başlıkları ile geriye dönük uyumludur, böylece oyuncular oyunlarını yeniden satın almadan PS5'e mevcut koleksiyonlarını getirebilirler. Tek istisna, PS4 oyunlarını fiziksel disklerde sahiplerse ve diski olmayan bir PS5 Dijital Sürümü satın alırlarsa geçerlidir; bu durumda, fiziksel kopyayı yeni makinede oynama şansı yoktur. PS4 disklerine sahip olan kişiler için basit çözüm, PS4 disklerini kullanmaya devam etmek için biraz daha pahalı olan standart PS5'i satın almaktır.

Ev eğlencesi karşılaştırması

PlayStation 5 PS5 için ev ekranının ekran görüntüsü.

PS5, Disney Plus gibi uygulamaları 4K çözünürlükte akıtabilir.

Sony

Akış ve medya oynatma konusunda PS5 ve PS4 benzer özellikler ve aynı medya uygulamalarını sunarlar, örneğin Netflix, HBO Max ve Spotify gibi.

En büyük fark, PS5'in 4K çözünürlükte akış yapabilmesidir, PS4 ise yalnızca 1080p'de sınırlıdır, PS4 Pro'nuz yoksa, çıkışta 4K özellikleri de vardır. Standart PS5 ayrıca 4K Ultra HD Blu-ray sürücüsüne sahiptir, oysa PS4 modelleri yalnızca 1080p'de düzenli Blu-ray disklerini oynayabilir. Eğer 4K bir TV'niz yoksa, bu sonuçta deneyiminizi etkilemeyecektir, ancak daha yüksek çözünürlük seçeneğine sahip olmak harika bir seçenektir.

PS5, konsolun kullanıcı arayüzünde oyuncuların oyunlara ve uygulamalara daha hızlı giriş yapmalarına ve çıkarmalarına olanak tanıyan bazı önemli iyileştirmeler sunar. Ses ayarları gibi ana menülere ve sosyal özelliklere yönlendirme de daha kolaydır.

Sonuç

PlayStation 5, neredeyse 10 yaşındaki standart PS4'e göre neredeyse her yolda önemli bir yükseltme sunuyor. PS5 Dijital Sürümü 400 dolara fiyatlandırılmışken, PlayStation 4 Pro da artık eskimiştir. PS5 oyunlarının kalitesi, 4K medyanın tam desteği, daha hızlı yükleme süreleri ve haptic geri bildirim gibi ek özellikler, mevcut PS4 sahipleri için yükseltmeyi fazlasıyla haklı kılar.

2023 yılında yeni bir konsol satın almayı planlıyorsanız, standart veya dijital sürüm PS5'in yerine PS4'ü seçmek için hiçbir neden yok. Performanstaki bu artış ek parayı hak ediyor ve PS5 sistemleri artık düzenli olarak stoklarda bulunuyor. Ancak bütçeli genç ve casual oyuncular için indirimli bir kullanılmış PlayStation 4 kötü bir seçenek değil.