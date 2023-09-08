Haber: Mert Osman Erman

Dickey, mağarada yeni bir geçidi haritalamak için bir ekibi yönetiyordu ve mide kanaması geçirmeye başladığında mahsur kaldı.

Türkiye Mağara Federasyonu, operasyonun onun 1,120 metre derinlikte (3,675 fit) sıkıştığı için "karmaşık" olduğunu belirtti.

Mr. Dickey'ye altı ünite kan verildi ve durumu perşembe öğlenine kadar stabil hale geldi, kurtarmaya yardımcı olan grup ekledi.

Kanaması durmuş ve desteksiz yürüyebiliyordu, ancak federasyon, bir açıklamada, mağaradan çıkarılması için hala bir sedye gerekeceğini belirtti.

"Operasyon, dünyanın en büyük mağara kurtarmalarından biri olarak lojistik ve teknik açıdan karmaşıktır," dedi. "Mark'ı sedye üzerinde taşımak için uzun ve zorlu bir kurtarma operasyonu başlatıldı."

Perşembe akşamı, mağaranın içinden Associated Press haber ajansı tarafından alınan bir video mesajında Mr. Dickey, kendisini kurtarmaya çalışan insanlara teşekkür etti.

"Türk hükümetinin ihtiyacım olan tıbbi malzemeleri hızlı bir şekilde temin ettiğini biliyorum ve bu, benim görüşüme göre hayatımı kurtardı. Kenarın çok yakınındaydım," dedi.

Bilinçli ve iletişim kurabilen olduğunu ekledi, ancak içeride "iyileşmediğini" ve mağaradan çıkmak için çok yardıma ihtiyacı olacağını söyledi.

Mr. Dickey'nin arkadaşı ve mağara meraklısı olan Carl Heitmeyer, önceki gün BBC'ye arkadaşının "kusmayı bıraktığını ve günler sonra ilk kez biraz yemek yediğini" söyledi.

Ancak kurtarma operasyonu ile Mr. Dickey'i serbest bırakma eyleminin son derece zor olacağı konusunda uyardı.

"Bu kurtarma, birçok donatı ekibi, geçiş değiştirme ekipleri [sedeyi geçirmek için] ve ayrıca çevresinde sürekli tıbbi bakım gerektirecektir," dedi.

Türk askerinin, Mr. Dickey ile iletişim hattı kurmayı başardığını ve mağara girişinden yaklaşık 700 metre (2,296 fit) uzaklıkta bir üs kampının kurulduğunu belirtti.

Mr. Dickey'nin nişanlısı Jessica Van Ord da keşif gezisinin bir parçasıydı. O, Mr. Dickey hasta olduğunda yanında kalmış, ancak durumu düzeldiğinde mağaradan tırmanmaya başlamış ve Perşembe günü geç çıkması bekleniyor, dedi Mr. Heitmeyer.

New Jersey'den gelen Mark Dickey'nin, 20 yıldan fazla deneyime sahip sertifikalı bir mağaracı olduğu söyleniyor.

ABD Ulusal Mağara Kurtarma Komisyonu'nda 10 yıldır eğitmenlik yapmış, çeşitli mağara kurtarma sınıfları vermiştir. Ayrıca komisyonun web sitesinde Uluslararası Değişim Programı Koordinatörü olarak listelenmektedir.

Eylül ayının sonundan bu yana Güney Türkiye'nin ıssız bir bölgesinde bulunan Morca Mağarası'na bir ekibi yönetmek üzere liderlik ediyordu, operasyona yardım eden Macar Mağara Kurtarma Servisi'ne göre.

Mağara son derece derin ve Mr. Heitmeyer, "mağaraya aşina olan deneyimli bir mağaracının" Mr. Dickey'nin mahsur kaldığı üs kampa gitmek için yaklaşık sekiz saat sürdüğünü söyledi.

"Mağaraya aşina olmayan biri için oraya ulaşmak 15 saate kadar sürebilir," dedi ve kurtarma ekiplerinin 4-6 dereceye kadar düşen sıcaklıklar ve ıslak koşullarla başa çıkmaları gerekeceğini belirtti.

Bin metrenin üzerindeki derinliklerde mağara kurtarmaları nispeten nadir görülür

2014 yılında Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Riesending mağarasında 1,148 metre derinlikten (3,766 fit) bir adam tahliye edildi. Operasyona 728 kişi katıldı ve 11 gün sürdü.