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Ligde ilk iki haftayı beraberlikle tamamlayan PSG, iki puana ulaştı. Toulouse ise 4 puana yükseldi.

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Sözleşme yenilemediği gerekçesiyle PSG'nin kadrodan çıkardığı Fransız yıldız Kylian Mbappe, Toulouse maçıyla tekrar takıma dahil oldu. Mücadelenin 51. dakikasında oyuna giren Mbappe, 62. dakikada attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

İSTANBUL (AA) - Ligue 1 'in ikinci haftasında son şampiyon PSG , Toulouse Stadı'nda Toulouse'a konuk oldu.

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