İSTANBUL- Zorlu PSM’nin geçtiğimiz yıl ücretsiz olarak başlattığı, tiyatro külliyatının özgün içeriklerle zenginleşmesini sağlamayı ve katılımcılarını Türkiye’deki sahne sanatları ağının bir parçası haline getirmeyi hedefleyen PSM Atölye’nin ikinci dönemini tamamladı. PSM Atölye’nin ikinci eğitim dönemi kurulduğu günden bu yana 150 senelik bir mirası devralmış olmanın bilinciyle hareket eden ve kültür sanata sürdürülebilir destekle dokunmayı da ihmal etmeyen Mey|Diageo’nun katkılarıyla gerçekleştirdi.

Zorlu PSM tarafından tiyatro dünyasına oyun yazarlığı, tiyatro yönetmenliği ve tiyatro yapımcılığı alanlarında yeni isimler kazandırma hedefiyle hayata geçirdiği ve 18-30 yaş arası katılımcıların yer aldığı PSM Atölye programında bu yıl 24 katılımcı yer aldı. Katılımcılar, 7 ay boyunca her hafta gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimleri, sahneye koydukları 8 kısa oyunla tamamladı. Veda Partisi, Ölü Hamamı, Bize Ait Mi Ki?, Bir Sepet Ömür, Yük, 49 50, Miras ve Tabu isimli oyunlar 24 ve 25 Haziran’da, aralarında tiyatro alanındaki profesyonellerinin, usta isimlerin ve basın mensuplarının yer aldığı izleyicilerle buluştu.

HABER: METE YILMAZ