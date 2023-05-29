Moskova

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayımlanan Putin’in imzaladığı yasaya göre, Rusya ve Kırgızistan ortak bir bölgesel hava savunma sistemi oluşturuyor.

Bu sistemin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye devletlerinin birleşik hava savunma sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret edilirken, böylece bölgenin hava savunmasının geliştirileceği kaydediliyor.

İki ülke arasında16 Ağustos 2022’de imzalanan anlaşmaya göre, Rus tarafına Kırgızistan’da geçici kullanması için bir alan tahsis edilecek.

BDT'nin diğer bölgesel hava savunma sistemlerinin bir parçası olan Rusya-Kırgızistan Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi birliklerinin ortak eylemlerinin koordinasyonu Rus Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülecek.

AA