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Ocak 2023'te Avustralya Açık'ın ikinci turunda ABD'li Mackenzie McDonald'a elenen İspanyol tenisçi, bu maçtaki kalça sakatlığının ardından uzun süre kortlardan uzak kaldı. 2024'ün kariyerinin son sezonu olabileceğini açıklayan Nadal, dünya klasmanında 672. sıraya kadar geriledi.

Dünya klasmanının 98. basamağındaki 2020 ABD Açık şampiyonu Thiem ile karşılaşan 37 yaşındaki Nadal, bir saat 29 dakika sonunda 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip geldi. Nadal, özel davetle katıldığı turnuvanın ikinci turunda Aslan Karatsev-Jason Kubler eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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