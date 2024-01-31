Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'ye, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Rıza Kayaalp, Romanya'da güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak

Rıza Kayaalp, Romanya'da güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.