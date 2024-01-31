Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'ye, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.Kaynak: AA
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'ye, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.Kaynak: AA
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