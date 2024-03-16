Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 4. dakikada Vinicius Junior'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, 7. dakikada Ante Budimir ile skora eşitliği getirse de 18. dakikada Dani Carvajal'ın golüyle bir kez daha öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 2-1 galip kapattı.

Maçın 61. dakikasında Brahim Diaz ve 64. dakikada Vinicius ile farkı 3'e çıkaran Madrid takımı, Osasuna'nın 90+2. dakikada İker Munoz ile attığı golün sonrasında sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da son dakikalarda oyuna girdi.

Karşılaşmanın yıldızı Vinicius'un yerine 85. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in 90+3. dakikada uzaklardan şutunda top direkten döndü.

Real Madrid aldığı bu galibiyetle 72 puanla liderliğini sürdürdü.

LaLiga'da birer maçı eksik olan ikinci sıradaki Girona'nın 62, üçüncü Barcelona'nın ise 61 puanı bulunuyor.