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La Liga'da dört maç sonra yenilgi alan Athletic Bilbao ise 56 puanla 4'üncülükte kaldı.

Madrid takımında 7 ay kadar uzun süren sakatlıktan çıkan Eder Militao, son dakikalarda oyuna girdi.

La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid puanını 75'e yükselterek, en yakın rakibi Barcelona ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

Real Madrid'in gollerini Brezilyalı futbolcu Rodrygo Goes 8. ve 73. dakikada attı.

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