İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi.

Real Madrid'in gollerini Brezilyalı futbolcu Rodrygo Goes 8. ve 73. dakikada attı.

La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid puanını 75'e yükselterek, en yakın rakibi Barcelona ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

Madrid takımında 7 ay kadar uzun süren sakatlıktan çıkan Eder Militao, son dakikalarda oyuna girdi.

Bundesliga'da Borussia Dortmund, Bayern Münih deplasmanında 2 golle kazandı Bundesliga'da Borussia Dortmund, Bayern Münih deplasmanında 2 golle kazandı

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de yedek bekledi.

La Liga'da dört maç sonra yenilgi alan Athletic Bilbao ise 56 puanla 4'üncülükte kaldı.

Kaynak: AA