HABER: DİNÇER KARACALAR

Bir yandan solo yaptığı müzik çalışmalarıyla da adından söz ettiren Rec Rocero, 24 Ayar grubuyla “Kral Çıplak” adlı şarkıyı yayınladı. Söz, müzik ve düzenlemesi Eser Taşkıran’a ait olan, kayıtları Stüdyo Taşkıran’da yapılan şarkıya klip de çekildi. 24 Ayar grubu Recep Işık, Eser Taşkıran, Mustafa Kos ve Ferhat Hasanoğlu “Kral Çıplak “ için kamera karşısına geçti. Yayınlanan klip, büyük ilgi gördü. Rec Rocore &24 Ayar grubu birlikte 28 Mayıs’ta Almanya’nın Köln şehrinden başlayarak bir Avrupa turnesine çıkacağını söyledi. 24 Ayar geçtiğimiz günlerde ustaları Barış Manço ‘nun “Unutamadım “ adlı şarkısını Eser Taşkıran ‘ın düzenlemesiyle coverlayarak seslendirmişlerdi .Rec Rocero &24 Ayar “Elveda” adlı şarkısını söylemiş, şarkı Türkiye ve Avrupa’da ses getirmişti. Rec Rocero, ölümsüz bir aşk hikayesini anlattığı şarkının tüm gelirini Hollanda’da beyin hastalıkları üzerine çalışmalar yapan HersenStichting Derneği’ne bağışlamıştı.

