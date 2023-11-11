Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uçar, "Son 4 maçımızı kazanmanın inanılmaz mutluluğunu yaşamaktayım. Bize bu gururu yaşatan oyuncularımı tebrik ediyorum. Bazı ilkleri barındıran bir galibiyet aldık. Şubat 2017'den sonra üst üste 4 galibiyet alınan bir sezon. Bu, bizi inanılmaz mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın ligin ofansif yönü en güçlü takımlarından biri olduğunu belirten Recep Uçar, "Maça iyi başladık. İlk yarıyı 3-1 önde tamamladık. İkinci yarıda da amacımız önde kalmaktı. Jeanvier'yi oyuna alarak ortaları daha iyi savunmayı düşündük. 60. dakikaya kadar skoru 4-1 götürebilsek daha farklı bir maç izletebilecektik. Skorun 4-3'e gelmesi son bölümü zora soktu. İnanılmaz güzel bir galibiyet aldık. Bu, bizi sıralamada çok iyi yerlere getiren değerli bir 3 puan. Taraftarlarımıza armağan olsun. Daha güzel günlere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.