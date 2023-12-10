Haber: Damla Oya Erman

"Adoration of the Kings" adlı tablo, Dutch usta Rembrandt'ın eseri olarak tanımlandıktan sonra değer kazandı.

1950'lerden bu yana neredeyse görünmeyen tablo, J.C.H. Heldring tarafından 1955 yılında Amsterdam'da satın alındı ve 1985 yılında eşi tarafından bir Alman ailesine satıldı. İki yıl önce Christie's müzayede evinde satıldığında "Rembrandt Çevresi"ne ait olarak tanımlanan tablo, şimdi Rembrandt'a ait olduğu ortaya çıkınca büyük ilgi gördü.

Christie's müzayedesindeki satışta 910,000 dolar civarında bir fiyatla alıcı bulan tablo, Sotheby's'e consign edildikten sonra 18 aylık bir araştırma projesine tabi tutuldu. Yapılan incelemeler, tablonun Rembrandt'a ait olduğunu ve büyük öneme sahip bir eser olduğunu ortaya koydu.

Tablonun tahmini değeri 12.6 milyon ila 18.8 milyon dolar arasında belirlendi ve açık artırmada 13.8 milyon dolara satıldı. Sotheby's, tablonun Rembrandt'ın kariyerinin erken dönemlerinde, yaklaşık 1628'de yapıldığına inanıyor.

Rembrandt'ın eserleri genellikle müzelerde sergileniyor ve son 30 yılda açık artırmaya çıkan eserlerin çoğu portre veya tek bir karakterin başının çalışmaları olmuştur. Bu nedenle "Adoration of the Kings," Rembrandt'ın nadir bulunan anlatısal eserlerinden biri olarak sanat dünyasında önemli bir yer ediniyor.