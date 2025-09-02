HABER: HATİCE OPAKBİLGİN

Küratörlüğünü Sanatçı Nejla Erşahin Meriç’in yaptığı sergiye yurtdışından ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 15 sanatçı katıldı. “Kurtuluşun İzinde Sanatla Buluşma” özel sergiye katılan sanatçılar;

Gülbin ŞaH ÇELİKER

Güler ÇİMER

Hamiyet BAŞARAN

Hatice OPAK BİLGİN

Mehmet GENÇER

Necmi YALIN

Nejla ERŞAHİN MERİÇ

Nermin Hale USUĞ

Nesrin CİNGÖZ

Sami NEBİOĞLU

Seher UYSAL

Selda KAYA EĞER

Veysel ÇELİKER

Nazmiye AKDAŞ GÜNAYDIN

Nesibe BAŞTÜRK

Dumlupınar Belediye Başkanı Zekeriya YILMAZ’ın misafirleri olan sanatçılar rehberler eşliğinde Dumlupınar Müzesini, Atatürk Evini, Dumlupınar Şehitliğini, Üç Komutan Anıtını, Milisler Anıtını, Mehmetçik Anıtını, Şehit-Baba –Oğul anıtını, Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliğini ziyaret ettiler. 3 gün süren şenliklerde Tolga ÇANDAR, Ferda Anıl YARKIN, fatoş KADIOĞLU, Kerem ÖZGÜN gibi değerli ses sanatçılarının konserlerini izlediler.

Sanatçılar Belediye Başkanı Zekeriya YILMAZ ve Küratör Sanatçı Nejla ERŞAHİN MERİÇ tarafından sunulan katılım belgelerini ve plaketlerini aldılar.

Sanatçılar gurubundan Hatice OPAK BİLGİN, Atatürk konulu yağlı boya tablosunu ve kendine ait “HAYATIN İÇİNDEKİLER” adlı öykü kitabını, Hamiyet BAŞARAN Atatürk konulu yağlı boya tablosunu, Veysel Çeliker Aydın Keleşoğlu’nun CUHRURİYETİ KURAN ÖLÜMSÜZ TÜRKLER adlı kitabını, Nesrin Cingöz Ebru sanatıyla çalıştığı tablosunu, Seher UYSAL Atatürk konulu yağlı boya tablosunu, Selda KAYA EĞER Atatürk konulu yağlı boya tablosunu, Güler ÇİMER Atatürk konulu yağlı boya tablosunu armağan ederek sergiyi taçlandırdılar.

Mehmet Gençer’in objektifinden anılar bırakarak, daha sonraki yıllarda da sergi açılması temennisiyle başta belediye Başkanı Zekeriya YILMAZ ve personeline, küratör Sanatçı Nejla ERŞAHİN MERİÇ’e teşekkür ederek ayrıldılar.