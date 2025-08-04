Şimdi de Reyhan Taghan ile yaptığı yeni düet projesi “Kül Olacağız” ile yine trend müzikler listelerinde yerini aldı…

Yapımcılığını Legend Production’ın üstlendiği şarkının sözü Beytullah Kılıç ve Bahtiyar Haliloğlu’na, müziği Beytullah Kılıç’a, aranjesi Enes Yolcu’ya, klip yönetmenliği ise Umut Devecioğlu’na ait.

Kısa sürede kalplere dokunan düet; digital platformlarda yayınladığı andan itibaren dinleyicilerden büyük beğeni alarak en çok dinlenen ve Shazam’lanan şarkı oldu…

“Yeni sürprizler yakında” diyen Resul Dindar’ın bir sonraki projesi merakla bekleniyor…