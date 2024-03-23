Down sendromlu cimnastikçi Alper Öztürk Antalya'da dünya şampiyonu oldu Down sendromlu cimnastikçi Alper Öztürk Antalya'da dünya şampiyonu oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin Macaristan ile oynadığı hazırlık müsabakasında sol üst uyluk adalesinden sakatlanan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA