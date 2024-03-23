Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin Macaristan ile oynadığı hazırlık müsabakasında sol üst uyluk adalesinden sakatlanan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Down sendromlu cimnastikçi Alper Öztürk Antalya'da dünya şampiyonu oldu

Down sendromlu cimnastikçi Alper Öztürk Antalya'da dünya şampiyonu oldu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.