İSTANBUL - Türk Müzik tarihinin yaşayan efsanesi ve caz müziğin öncülerinden Okay Temiz’in Avrupa, Amerika, Afrika ve Hindistan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden topladığı ve kendi yaptığı birbirinden ilginç enstrümanların sergisi Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün, FIDAF 2. Başkanı ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu tarafından açıldı. Başkan Akgün, Okay Temiz’in Türkiye’nin çok önemli ve yeri doldurulamaz sanatçıların biri olduğunu söyleyerek. Sanatçıya festivale katkısından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Okay Temiz sergi açılışına katılan sanatseverlere sergide yer verdiği enstrümanlarını tek tek tanıtarak vurmalı ve üflemeli çalgılarla unutulmayacak bir performans sergiledi.

HABER: METE YILMAZ