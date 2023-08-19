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90+1. dakikada kazanılan faul atışında, Balkoviç'in sağ çaprazdan şutunda iyi yer tutan kaleci Gökhan akkan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

63. dakikada Mary'nin topuk pasında ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği top kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Mary'nin tamamlamak istediği top Yusuf Özdemir'e çarparak Zeqiri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği meşin yuvarlak, bir kez daha Yusuf Özdemir'in göğsünden sekerek yerdeyken ellerinde kaldı.

1. dakikada sol taraftan Yusuf Özdemir'in sol kenardan ceza sahası içine uzun taç atışında, savunmanın hatasından yararlanan Eduardo'nun yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu ayakları ile çelmeyi başardı.

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