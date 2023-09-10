Rize
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 240 rakımlı Kavrun Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
AA
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 240 rakımlı Kavrun Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.
AA
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