TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde bulunan 2 bin 240 rakımlı Kavrun Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

AA