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54. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Minchev'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev'in çeldiği top, altıpas içerisinde Mocsi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

46. dakikada sağ taraftan kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Olawoyin'in çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliev topu tokatlayarak kornere çeldi.

37. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in boş pozisyonda kafa vuruşu istediği gibi olmayınca top üstten dışarı çıktı.

13. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza yayı dışından sert şutunda, zeminden sekerek yavaşlayan topu kaleci Magomedaliev kontrol etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor , Yukatel Adana Demirspor 'u konuk etti.

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