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Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giymişti.

Kendisi için ayrılan araçla havalimanından ayrılan Becao, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe li yetkililerce karşılanan Becao , havalimanında bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Transferde adı uzun süredir sarı-lacivertliler ile anılan 27 yaşındaki savunmacı, İtalya'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

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