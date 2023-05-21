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Roma Açık Tenis Turnuvası, 22 Mayıs Pazar günü oynanacak tek erkekler ve çiftler finalleriyle sona erecek.

Rybakina, Roma'da kazandığı bu şampiyonlukla kadınlar dünya sıralamasında 4. sıraya çıkacak. Aynı şekilde Ukraynalı raket Kalinina da Roma'da final oynaması sebebiyle 30'uncu sıradan 25. sıraya yükselecek.

Böylece Rybakina, kariyerinde ilk kez Roma Açık'ta mutlu sona ulaştı.

Mücadelenin ikinci setinde, Rybakina 1-0 öndeyken Ukraynalı Kalinina sakatlanarak maça devam edemeyeceğini belirtti ve müsabakadan çekildi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 80'incisi düzenlenen turnuvada tek kadınlar kategorisinde final maçı oynandı.

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