Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Arjantin Milli Takımı'nda ise 54 kez görev yapan Paredes, 2021 Kupa Amerika ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kariyerine ülkesinin Boca Juniors ekibinde başlayan Paredes, 2014-2017 yıllarında da Roma forması giydi. Tecrübeli futbolcu, İtalya'nın Empoli ve Rusya'nın Zenit takımlarında oynadıktan sonra 2019'da PSG'ye imza attı. PSG kariyerinde 117 maça çıkan Paredes, 3 gollük katkı sağladı.

TAF Başkanı Çintimar, Dünya Atletizm Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine aday oldu

TAF Başkanı Çintimar, Dünya Atletizm Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine aday oldu

Roma Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.