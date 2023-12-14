Haber: Damla Oya Erman



Colosseum Arkeolojik Parkı'nın araştırma projesi kapsamında yapılan kazılarda, Roma'nın Palatine Tepesi ile forumu arasında bulunan Horrea Agrippiana depo kompleksi yakınında şaşırtıcı derecede dekore edilmiş bir Roma domus'u ortaya çıktı.

312 M.Ö.'de Latince konuşulan kişilerin yerleşim yeri olarak kurulan Interamna Lirenas adlı kasabanın, Roma'nın Üçüncü Yüzyıl Krizi sırasında dahi başarılı bir şekilde varlığını sürdürdüğünü ortaya koyan bu yeni keşif, Roma İmparatorluğu'nun çalkantılı dönemine ait ilginç detayları gün yüzüne çıkardı.

Arkeologlar tarafından yapılan yüzey tarama çalışmalarında, kasabanın 1. yüzyılın sonlarına kadar olan dönemde büyük bir ticaret merkezi olarak işlev gördüğünü gösteren önemli izlere rastlandı. Bu dönemde Interamna Lirenas'ın, Aquinum ve Casinum gibi önemli merkezlerle ticaret yaparak bölgedeki ekonomik canlılığa katkı sağladığı düşünülüyor.

Araştırmanın lideri Dr. Alessandro Launaro, "Bu nehir limanı, Interamna Lirenas'ın Aquinum ve Casinum arasındaki ticaretten faydalanmasını sağlıyordu. Şehrin başarısı için kritik bir rol oynuyordu" dedi.

Bununla birlikte, kazılar sırasında 2. yüzyılın ortalarına tarihlenen büyük bir antik tiyatro kalıntısı da gün yüzüne çıktı. Yapılan değerlendirmelere göre, bu tiyatro 1.500 kişiyi ağırlayabilen oldukça etkileyici bir yapıya sahipti ve Dr. Launaro, "Bu kasabanın gerilemekte olan bir yer olmadığına dair bir gösterge. Bu tiyatro, şehrin zenginliğini, gücünü ve hırsını sergiliyordu" ifadelerini kullandı.

Ekip ayrıca, Interamna Lirenas'ın ticaret ağındaki önemini vurgulayan büyük bir depo, bir tapınak ve 1. yüzyılın sonları ile 4. yüzyıl arasında bir nehir limanını hizmete sokan üç hamam kompleksi de ortaya çıkardı.

Uzmanlar, bu yeni keşfin, Roma İmparatorluğu'nun zorlu dönemlerine rağmen Interamna Lirenas'ın ekonomik olarak gelişmeye devam ettiğini gösterdiğini belirtiyorlar. Kasabanın maruz kaldığı zorluklara rağmen, ticaretin ve ekonominin canlılığını sürdürmesi, Roma İmparatorluğu'nun o dönemdeki genel çalkantısına karşı direncini ortaya koyuyor.

