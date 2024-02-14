Haber: Damla Oya Erman

MS 198'den 217'ye kadar Roma İmparatoru olarak hüküm süren Marcus Aurelius Antoninus'un, genellikle lakabı olan Caracalla'nın tasvir edildiği bu medalyon, 3. yüzyılın başlarında Nicopolis ad Istrum'un idari bölgesinde yaşamış zengin toprak sahipleri tarafından kullanılan bir mezarlıkta ortaya çıkarıldı.

Mezarlıkta yapılan kazılarda, iki mukavva mezar içerisinde para, mücevher ve cam kaplar gibi yüksek statülü hediyeler bulundu. Veliko Tarnovo Bölgesel Tarih Müzesi tarafından yapılan açıklamada, bu ailenin Nicopolis ad Istrum'un zengin yerleşimcilerinden olduğu düşünülüyor. Nicopolis ad Istrum'daki uzun vadeli çalışmalar, zengin toprak sahiplerinin yazları mülklerinde yaşadıklarını ve kışın şehre döndüklerini gösteriyor.

Çocuk mezarından birinde, genç bir çocuğun iskelet kalıntıları altın küpeler, cam boncuklarla yapılmış çocuk mücevherleri, seramik bir amfora ve camdan yapılmış iki lacrymatory şişeyle birlikte bulundu. Diğer mezar, bir yetişkin erkek ve kadının kalıntılarını içeriyordu ve altın küpeler, bir boncuklu altın kaplama kolye ve birkaç metal türünde gümüş kaplamalı bir fibula bulundu.

En çarpıcı keşif ise, Anadolu'daki Pergamon şehrinde basılan ve imparatorun 214 yılındaki ziyaretini anan nadir bir bronz madalyon oldu. Bu madalyonun bir yüzü, Antik Yunanca yazılarla imparatorun şehri ziyaretini anlatıyor.