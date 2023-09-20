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Hayranların maç sonrası yine otel önünde toplanması bekleniyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yol boyunca sıralanan hayranlar daha sonra araçlarla Azadi Stadyumuna kadar otobüsleri takip etti.

Suudi Arabistan ekibini taşıyan otobüslerin maçın oynanacağı stada gitmek üzere otelden hareket etmesi üzerine hayranlar araçların peşinden uzun süre koştu.

Diğer yandan maç başlamadan saatler önce Al Nassr ekibinin kaldığı otelin çevresinde toplanan Ronaldo hayranları Portekizli oyuncuyu görebilmek için uzun zaman bekledi.

Kulüplerine destek için marş okuyup sloganlar atan Persepolis taraftarları yenilgi sonrası üzüntü yaşarken Ronaldo hayranları ünlü futbolcuyu görme umuduyla stad çevresinde ve yol kenarında bekledi.

Karşılaşmanın seyircisiz oynanması nedeniyle Persepolis taraftarları ile Ronaldo hayranları Azadi Stadının etrafında adeta nöbet tuttu.

Maçın 62’nci dakikasında Persepolisli futbolcu Danyal İsmailiferd’in topu kendi ağlarına göndermesi ile takımı 1-0 geriye düşerken 72'nci dakikada Al Nassr futbolcusu Muhammed Kasım’dan gelen golle Suudi Arabistan ekibi maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın 52'nci dakikasında Cristiano Ronaldo ’ya faul yapan ve maçtaki ikinci sarı kartını gören Milad Serlek kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

Tahran'daki Azadi Stadyumunda Asya Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkan iki takım ilk yarıda golü bulamadı.

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