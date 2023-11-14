Haber: Damla Oya Erman

J. Paul Getty Müzesi'nde gerçekleştirilen restore çalışmalarının ardından ortaya çıkan tablo, Born'un yüz hatlarını her seferinde daha keskin hale getiren tekrarlanan düzenlemeleri gözler önüne seriyor.

Holbein'in muhtemelen kendi yazdığı bir yazıya sahip olan tablo, Born'un kolu altındaki bir parapet üzerinde parlıyor. Bu yazı, Albrecht Dürer için neredeyse aynı bir övgüden alınmış ve "Eğer sese eklerseniz, bu Derich'in kendi sesidir. Ressamın mı, yoksa babasının mı yaptığı konusunda tereddütte kalırdınız" şeklinde çevrilebilecek bir ifade içeriyor.

Kral I. Charles'a ait olan tablo, daha sonra Oliver Cromwell'ın politik müdahalesiyle dağılmış Kraliyet Koleksiyonu'nu tekrar bir araya getirmeye çalışan II. Charles tarafından geri alındı. Yeniden restore edilen tablo, 10 Kasım'da Buckingham Sarayı Kraliçe Galerisi'nde açılacak bir sergide yer alacak. Bu sergi, Alman doğumlu Holbein'in İngiltere'deki çalışmalarını ve Tudor sarayının favori sanatçısı olma yükselişini takip edecek.

Derich Born, kraliyet ailesine mensup olmayan, Londra'nın Thames Nehri kıyısındaki Hansa Birliği'nin genel merkezi Steelyard'da bir Alman tüccarıydı. Hansa Birliği'nden en az yedi tüccar, Holbein'den portreler sipariş etti ve Born'un portresi de bu koleksiyona katılan iki tablodan biri. Born, 23 yaşındayken portresini sipariş etti ve tıpkı portresi gibi iddialı bir karakterdi. 1541'de Suffolk Dükü ile çıkan bir anlaşmazlık sonucunda İngiltere'den kovuldu ve serginin küratörü Kate Heard'e göre, on yıl sonra bile hala bu konuda yakınıyordu.

Tablonun restore edilmesini isteyen J. Paul Getty Müzesi, Royal Collection'daki tablonun durumunu endişeyle karşıladığında, Kraliyet Koleksiyonu'nun tabloyu Londra'da sergilemeden önce birkaç ay boyunca çalışma teklif etti. Tablonun orijinal yüzeyini ortaya çıkaran hafif temizlik işlemleri, Holbein'in siyah saten ve kürk dokularına olan incelikli yaklaşımını ilk kez gösterecek.

Bağlantılı iki Baltık meşe tahtadan oluşan tablonun, Born'un yüzünden dikey bir dikişle ayrıldığı ve bu bölümlerin daha sonra hafifçe kaymış bir şekilde yapıştırıldığı tespit edildi. Konservasyon şefi Nicola Christie, tahtaları tekrar ayırmayı düşünmenin mümkün olmadığını belirtiyor ancak tablonun orijinal yüzeyini ortaya çıkarmayı başardıklarını ve bazı kayıpları boyadıklarını ifade ediyor.

Holbein'in portrenin oluşturulması için kullandığı farklı katmanları ve pigmentleri belirlemek için yapılan analizler, X-ışını floresans spektroskopisi ve gaz-kromatografi-mass spektrometresi gibi

tekniklerin kullanıldığını gösteriyor. Holbein'in, Born'un yüzüne, omuzlarına ve şapkasına birkaç ayarlama yaptığı ve Born'a daha keskin özellikler kazandırdığı X-ışınları tarafından ortaya çıkarıldı.

Portre için önceden hazırlık çizimi bulunmasa da, tablo Londra'daki Kraliyet Koleksiyonu'ndaki Holbein'in diğer en güzel 40 çizimiyle birlikte sergilenecek. Bu çizimler arasında Henry VIII'in, çocuklarının, gelecekteki hükümdarların Mary I ve Edward VI'nin, Anne Boleyn ve Jane Seymour gibi birkaç eşin çalışmaları bulunmaktadır.