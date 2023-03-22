Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.985,55
ALTIN
1.190,20
DOLAR
19,04
STERLİN
23,31
EURO
20,54
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli...
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...

Aslan Sayım Soruyor? Ahsen Almaz Cevaplıyor!

Aslan Sayım röportajı için tıklayınız...

22 Mart 2023 Çarşamba 17:42
Aslan Sayım Soruyor? Ahsen Almaz Cevaplıyor!

Öncelikle bilinmeyenlerinizle bizlere kendinizden bahseder misiniz?

-İnsanlardan uzağım, çok zorlanılmadığım sürece sakin bir insanım. Kalabalıktansa evde vakit geçirmeyi daha çok tercih ediyorum.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

-Lise döneminde sınıfta şarkı söyleyerek başladı. 2015-2016 arasıda sahne almaya başladım. Kendi sosyal medya hesabımdan paylaştığım şarkı videolarıyla izlenmeye başladım.

Yeni çalışmanız hayırlı uğurlu olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

-Öncelikle bir şarkı arayışındaydık Mustafa Yılmaz ile. Değerli sanatçı Kerim Araz'dan sesime ve tarzıma en uygun şarkıyı seçip üzerine çalışmaya başladık. Sonrasında şarkının okuması alındı klip için gün belirlendi, güzel bir ekiple 16 saatlik klip çekiminden sonra projeyi sonlandırdık.

Otokontrolü müsünüz yoksa hatalar yapar mısınız?

-Her insan gibi hatalar bende yaparım ama yapmamaya gayret ederim.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?

-Ebru Gündeş , Yıldız Tilbe , Derya Bedavacı , Linet , Ebru Yaşar , Serkan Nişancı , Ramazan Küçük , Ahmet Kaya , Müslüm Gürses

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

-Eskiden hit şarkılara ulaşmak için farklı cihazlara ihtiyaç duyuluyordu cd, kaset, plak gibi. Şimdi dijital platformlar devreye girdiği için müzik dinleme alışkanlıklarında değişiklik gözükebilir. Biraz da tabii jenerasyon farkı.

Zamanda geriye gidip, hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

-Çocukluğum olurdu...

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

-Hedeflerim artık çok tıklanmak , çok fazla kitle değil. Sadece tarzımın ve sesimin farkında olan insanlara hitap etmek. Çünkü daha çok kişiliğimle ön planda olmayı tercih ediyorum

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

-Her türlü ihanet çünkü ihanet bir çeşit değil. Hiçbir türlü ihaneti affetmem.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç bir kadın mısınız?

-Aşk hayatım yok. Sevdiğim ve değer verdiğim herkesi dozunda kıskanırım.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DOĞA CAN ANAFARTA “EGO İNSANLARIN SEVECEĞİ, İZLEMEK İSTEYECEĞİ BİR HİKAYE”
DOĞA CAN ANAFARTA “EGO İNSANLARIN SEVECEĞİ, İZLEMEK İSTEYECEĞİ BİR HİKAYE”
Aslan Sayım Soruyor? Murat Güneş Cevaplıyor!
Aslan Sayım Soruyor? Murat Güneş Cevaplıyor!
“BİR KADIN, ÜÇ HAYAT, ÇOKÇA BAŞARI: T.Y MAZER”
“BİR KADIN, ÜÇ HAYAT, ÇOKÇA BAŞARI: T.Y MAZER”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans