Aslan Sayım Soruyor? Arif Çobanoğlu Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Arif Çobanoğlu’num yeni tekli çalışması ‘Seni Sevmeye Devam’ Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı.

Arif Çobanoğlu Çocukluk hayalim dediği Müslüm Gürses’in daha önce seslendirdiği’ Seni Sevmeye Devam’ isimli usta müzisyen Uğur Bayar imzalı eseri günümüz soundlarına uygun olarak cover şarkı ile piyasaya çıkardı. Müslüm Gürses’e hayranlanlığı ile bilinen Arif Çobanoğlu iddalı çıkış yakaladı.

Seni Sevmeye Devam isimli şarkının Sözü Yılmaz Tatlıses Müziği ise Uğur Bayar imzası taşıyor. Aranjörlüğünü ise Ercan Bal üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda İse Ahmet Mücahit oturuyor. Klipte konuk oyuncu Burak Başoğlu eşlik ediyor. Arif Çobanoğlu ‘ Seni Sevmeye Devam’ şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Prodüktör Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Öncelikle bilinmeyenleriyle Arif Çobanoğlu kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Arif Çobanoğlu: İkinci nesil Almanya gurbetçisi bir ailenin çocuğum. Vatan hasreti ve sevgisinin bizim için ayrı bir yeri vardır. Mesleğim kimyagerliğin yanı sıra her daim müzik yaptık. Yaklaşık 20 yıldır sahnelerdeyiz diyebilirim. Düğün ve farklı programlarda grubumuz ile beraber müzik yapıyoruz.

Müziğe ilginiz nasıl başladı? Müzik yolculuğunuzu anlatır mısınız?

Arif Çobanoğlu: Kendimi bildim bileli müzik dinlenen ve söylenen bir ortamda buldum. Ailemde herkesin müziğe ilgisi vardır. Genç yaşta müzik ortamlarında katılırdım. 13 yaşında bağlama çalmaya başladım.

Özellikle Müslüm babanın eserleri hem dinler hem kendimizce söyleme çalıştırdık, müziğe karşı sevdamızda Müslüm babanın etkisi tesiri çoktur.

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Arif Çobanoğlu: Az önce bahsettiğim gibi ailecek Müslüm Gürses hayranıyız. Babam ile beraber ile bir seyahat yolunda iken, Müslüm babanın “Seni sevmeye devam” parçasını açtı ve akabinde, bu parça sana güzel gider be evlat deyince bizim single’ın hikayesi başladı…

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Arif Çobanoğlu: Hatasız kul olmaz. Orhan babanın da dediği gibi. Yalnız hayatımda en önem verdiğim şey saygıdır ve insanın emeğini ve hakkını yememektir. Böyle şeylerle karşılaşmadığım sürece her hatayı affedici olan Allah'tır. Biz kullar olarak affedemeyiz diye bir şey yok. Allah affederse biz kimiz ki? Biz aciz kuluz yani. O yüzden her insan hata yapabilir. Müslüm babanın da dediği gibi "Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme unut gitsin geçmişte olanları" Affetmek Allah'a mahsustur. Herkes hata yapabilir. Önemli olan: büyüklük, ariflik ve önderlik yapmaktır

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Arif Çobanoğlu: Bu soru çok su götürür. Kısaca şöyle ifade edeyim, eski şarkıların arkasında bir yaşanmışlık gizli idi. Şarkını söyleyen kişi sözleri adeta yaşıyordu. Açıkçası popüler kültürün bu yanını biraz eksik buluyorum…

Tabii ki şu an da işinin hakkını verenler var, onlara sözüm yok.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Arif Çobanoğlu: Yani açıkçası kendimi müzik olarak kısıtlamam. Zaman olur arabesk dinleriz zaman olur türkü dinleriz bir bakmışım Karadeniz havasına girmişiz…

Ama genel anlamda arabeske kendimi daha hâkim hissetmiyorum.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Arif Çobanoğlu: Müslüm Gürses

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Arif Çobanoğlu: Müzik benim için bir gönül işi. Dinleyenlerin bir parça olsun duygularına hitap edebilmek benim en büyük mutluluk…

Tabii ki müziğimi daha geniş kitleler ulaşmasını isterim. Bu zaman, emek ve başta nasip işi…





Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde çok kıskanç mısınız?

Arif Çobanoğlu: Şükürler olsun 16 senedir mutlu bir evliliğimiz var. Başta saygı ve sevgi ile götürüyoruz bu beraberliğimizi. Bu vesile ile buradan bütün sevenlere “Seni Sevmeye Devam” diyoruz…