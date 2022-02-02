Aslan Sayım Soruyor? İlkan Günüç Cevaplıyor!

Röportaj: ASLAN SAYIM

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum başarılı DJ ve Aranjör İlkan Günüç oldu. Yakışıklı Müzik adamı bir çok şarkıya kendi tarzı ile farklı yorum kattı. Ünlü isimlerin şarkılarına Yaptığı remixler ile dikkatleri üzerine çekmeye başaran İlkan Günüç Bilinmeyenleriyle hakkında her şeyi bu röportajda sizler için anlattı.

Öncelikle İlkan Günüç Kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

İlkan Günüç: Öncelikle herkese merhaba. Ben ilkan Günüç 29 Nisan 1989 yılında İzmir’de dünyaya geldim. 15 yıl boyunca profesyonel olarak futbolla uğraştım. Daha sonra içimde hep beni dürten müzik sevgisi ağır bastığı için kariyerimde ciddi bir değişiklik yapıp müziğe yöneldim. Yaptığım ilk Türkçe Pop çalışmalarla Müzik listelerine adımı yazdırmayı başardım. Bir sonra ki hedefim Dünyaya açılmaktı bunun için 2018 yılında elektronik müziğe sert bir geçiş yaptım. Dünya çapında viral olan (La La La , Plain Jane , Sexy Back ) bir çok yaptım ve üretmeye devam ediyorum. Günümüzde TFB RECORDS , EVA RECORDS’un sahibi olarak meslek hayatıma yapımcı olarakta devam ediyorum.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

İlkan Günüç: Çok klişe olacak ablamın ufak bir piyanosu vardı. Ablam çok ilgilenmediği için oyuncak olarak bana kalmıştı. Bende televizyonda duyduğum şarkıları sürekli o piyanoda çalmaya çalışıyordum. O yaşlarda başka bir oyunum yoktu tek oyun anlayışım o şarkıları çalabilmekti. Bu bana her geçen gün daha fazla heyecan veriyordu. Kendimi her geçen yıl geliştirerek müzik kariyerimi lise yıllarımda Dj performansı yaparak başlattım.

Remix çalışmalarınız ve Aranjelerinizle adınızı başarılı şekilde duyurdunuz. En rahat hangi sanatçılar ile çalıştınız?

İlkan Günüç: Tabi ki her birinin kendine has özellikleri vardı ama benim için en rahat ve konforlu olanı yabancı artistlerle yaptığım çalışmalardı :) Bunlardan bazılarını örnek verecek olursak Inna , Y2K , BBNO$ , WRS

Diyebilirim.

Türkiye’de hangi Dj leri beğeniyorsunuz?

İlkan Günüç: Türkiye son zamanlarda elektronik müzikte çok büyük atılımlar yaptı. Bunun için öncelikle çok mutluyum. Dünya çapında yaptığımız şarkılarla ülkemizi en biçimde temsil etmeye çalışıyoruz. Beğendiğim ve desteklediğim isimler; Osman Altun , Emrah Turken , Melih Aydogan

Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız, Öykü Serter ve Samet Liçina gibi bir çok isim Dj olarak lanse ediliyor. Bu durum sizi rahatsız ediyor mu?

İlkan Günüç: Benim rahatsız olacağım bir durum yok. Herkesin kulvarı farklı.

Müzik dışında ekran önünde olmak istediniz mi? Oyunculuk içinde uygun bir görüntünüz var.

İlkan Günüç: Aslında isterdim. Yeteneğimin olduğunuda düşünüyorum fakat buna ayıracak hiç vaktim olmadı. Eğitimede önem veriyorum eğitim almadan böyle zor ve önemli bir sektörde bulunmak istemedim. Hayat sürprizlerle dolu :)

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

İlkan Günüç: Otokontrollüyüm. Vereceğim kararları uzun uzun düşünürüm. Tabi ki hatalar yapmışımdır. Bu hataları hayatımda sıklaştırmamak için gerekli önlemleri alırım.





Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

İlkan Günüç: Yalanı sevmem. Yalan konuşan insanlarla ortaklığım bile olsa hemen sonlandırırım.

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

İlkan Günüç: Türkiye’den Barış Manço , Zeki Müren , ilhan irem dinlemeyi çok severim.

Yabancı olarak Timbaland , Justin Timberlake, Michael Jackson bu isimleri hayatımın her döneminde dinlemekten zevk alıyorum.

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

İlkan Günüç: Yeni projeler üzerinde çalışıyorum. Çok güzel isimlerle çalışacağım bu yıl herkesin yakından tanıdığı. Türkiye de zaten Eva Records tarafında bir çok artistimiz var. Maşallah , toparlanmam lazım gibi şarkıları viral yapmıştık. Bu yılda aynı başarayı sağlamak için çalışıyoruz.

Bu röportaj için ayrıca teşekkür ederim. Tüm okuyuculara ve sevenlerime selam olsun. Müzikle kalın.