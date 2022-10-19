Aslan Sayım Soruyor? Mehmet Han Toksöz ve Abdullah Buğdaycı cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

MEHMET HAN TOKSÖZ İLE SÖYLEŞi!

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Mehmet Han Toksöz: Müziğe ilgim çocukluk zamanlarımda başladı diyebilirim. 8 yaşındayken İbrahim Tatlıses şarkıları dinleyip söylemeye çalışıyordum. Ailem fark etmişti yeteneğimi ama bu alanda ilerlememi çok istememişlerdi. Sonradan onlarda kabullendiler tabii.

- 16 yaşımda ilk sahne deneyimimi okuduğum lisede yaşamıştım ve çok keyifliydi.. O günden sonra mikrofon hiç elimden düşmedi diyebilirim..

Yeni single çalışmanız hayırlı uğurlu olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Mehmet Han Toksöz: Teşekkürler , tabii ki.

- Abdullah ile beraber sahne sonu oturup müzik,repertuar yapmalarımız meşhurdur. Abdullah ayrıca inanılmaz bir söz yazarı ve bestekardır. O gün çok güzel bir melodi yakaladık ve o melodinin üzerine düşüp sözler yazmaya başladık.

Şarkıyı yazıp tamamlamamız 15 dakika sürdü.

Ufak bir ses kaydıyla beraber çok sevdiğim aranjörüm ayrıca çok yakın dostum olan Uğur Balcı ile paylaştık şarkımızı. Onun da onayı benim için çok önemliydi. Tamamen pozitif enerjiyle birlikte bir anda kendimizi stüdyoda bulduk ve böyle bir şarkı çıktı ortaya. Şarkının aranjesi bittikten sonra klibi çok sevdiğim dostum Baran Karaoğlan’a emanet ettik , çok başarılı bir yönetmen ve de oyuncu aynı zamanda. Şarkının tüm aşamaları bitti ve en son şirket arayışına girdik. Sonrasında prodüktörümüz çok sevgili Hayrettin Güneş Beyfendi ile tanışma fırsatımız oldu. Bize inandıklarını hissettirdikleri için Grand Müzik ailesine dahil olduk, burdan Tüm Grand Müzik ailesine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum.. Umarım şarkımızda sevilir ve hak ettiği yere ulaşır.. Şarkıda emekleri geçen tüm ekibe de ayrıca teşekkürler..

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Mehmet Han Toksöz: Otokontrolüm hiç yok diyebilirim. Yaptığım hatalarımla beraber hayatı yaşamaya çalışan biri olarak gösterebilirim kendimi. Hayat bence başından sonuna kadar bir ders ve bu dersin sonu yok. Hatalar yaparak öğrenmeyi tercih ediyorum, öğrenmek istediğim bir çok şeyi.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Mehmet Han Toksöz: Ben başından sonuna kadar TARKAN hastasıyım.

- Erkek sanatçılardan yorumunu en beğendiklerim; Tan Taşçı, Gökhan Tepe, Levent Yüksel, Mustafa Ceceli, Kenan Doğulu

- Kadın sanatçılardan yorumunu en beğendiklerim; Gülşen, Hande Yener, Zeynep Bastık, Göksel diyebilirim..

ABDULLAH BUĞDAYCI İLE SÖYLEŞİ

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Abdullah Buğdaycı: Mehmet Han Toksöz: Müzikal anlamda hedeflerim öncelikle popülarite yakalayıp kendi tazımı insanlara aşılayıp kabul ettirmek istiyorum.

- Yurtiçi ve yurtdışında sold out konserler yapmak istiyorum.

- Ayrıca saygı duyulan bir sanatçı olmak istiyorum.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Abdullah Buğdaycı: Mehmet Han Toksöz :Yapılan yanlışa hiçbir şekilde tahammülü olmayan biriyim.

- İhanet ve yalan affedemeyeceğim ikili. Benim hayatımda benimsediğim bir hayat felsefem var. 'Bir insanı yalan söyleyip kazanacağına doğruları konuşup kaybetmeyi tercih ederim.'

- Yapılan yanlışlara hep bir cevabım olmuştur. Yanlışa kesinlikle yanlışla cevap veririm, neden yaptın diye sormam kesinlikle.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Abdullah Buğdaycı: Henüz 9-10 yaşlarımda babamın hediye olarak bir bağlama getirmesiyle müziğe başladım. Türkü kasetlerini dinleyerek bağlama çalmayı öğrendim. Daha sonra ilkokulda hocamın sesimi keşfetmesiyle birlikte festivallerde, okul gecelerinde sahne almaya başladım. Lisedeyken bir süre çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldım bu süreçte tiyatro hocamın gitar çalması üzerine, gitarı öğrenme kararı aldım ve müziğe ilgim dahada arttı. Müzik sadece sanatın değil ayrıca hayatında her alanında varolmanızı sağlıyor. O yüzden “ Müzisyenlik” benim hep iyikilerimdedir.

Yeni single çalışmanız hayırlı uğurlu olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Abdullah Buğdaycı: Teşekkür ediyorum. Umarım hayırlı olur ve şarkımızı hakettiği yerlerde görürüz.

Kıymetli dostum Mehmet han ile geçmişin yükünü hafifletmek adına dert paylaşımı yaptığımız bir akşamdı. O anda gitar çalıyordum ve konuştuğumuz şeyleri bir şarkı haline getirip duygularımızı dinleyicilerimizle paylaşmak istedik. Uzunca süren sohbetimizin ardından ortaya - Ağır Ceza - isimli şarkımız çıktı. Aldığımız ilk ses kaydını dinlediğimizde inanılmaz bir heyecan oluşmuştu o anı unutamıyorum. Duygularımızı sizlerle bu şekilde paylaşmaktan mutluyuz.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Abdullah Buğdaycı: Hayatım boyunca tabi ki hatadan uzak durmaya çalıştım. Lakin şunu bilmeliyiz ki İnsanoğlu hatalarından doğar. Her bir hata binbir tecrube demek benim için. Ortada risk alınması gereken bir durum varsa sonucun hataya varması beni üzmez aksine bu durumdan olumlu şeyler çıkartarak kişisel gelişimim adına fayda sağlarım.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Abdullah Buğdaycı: Küçük yaşlardan bu yana Ersay Üner, Tan Taşçı ,Tarkan, Hakan Altun, Haktan, Gökhan Tepe ve Ebru Gündeş’i büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Sanat hayatım boyunca bu güçlü isimleri örnek aldım.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Abdullah Buğdaycı: Benim insanlara duygularımı dökebildiğim tek yer şarkılar. Başarılı projelere imza atıp duygularımı milyonlara duyurmak istiyorum. Dünyadan gitmeden önce insanlara uzun yıllar dinleyebilecekleri ve içinde kendilerinden de bir parça bulabilecekleri eserler bırakmak ise en büyük hedefim.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Abdullah Buğdaycı: Doğru tektir. Lakin bir yalanın binbir türlü yalanı beraberinde getirdiğini asla aklımdan çıkarmam. Bu sebepten ötürü bana Yalan söylemek benim için dünyada affı olmayan tek şey diyebilirim.