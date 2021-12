Aslan Sayım Soruyor? Seyhan Soylu Cevaplıyor!

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum açıklamalarıyla gündemden düşmeyen bir isim! 10 parmağında 10 marifet Türkiye’de çalışmadığı isim yok! Bir çok ünlü ismin arkasında o var. Sert görünümü ile herkesi tedirgin etsede o kadar samimi, dobra ve içtenliği ile kendine hayran bırakıyor. Hakkında bilinmeyen bir çok konuya sizler için açıklık getirdi! Şimdilerde Flash Tv de Alsana Haber Tv programı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Haber gündemini onlar belirliyor!

Google Sorduk. Seyhan Soylu kimdir?

Google: Seyhan Soylu, Türkiye'de tanınmış bir figür, birkaç kez siyasete karışmış, yüksek profilli bir trans kadın ve medya figürü. Herkes onu Sisi lakabı ile bilir. Tam ismi Seyhan Soylu olan Sisi, 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir isimdir. Tanınmış bir çok kişinin menajerliğini yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında. 12 Eylül sonrası, Amerikalı eşcinsellerin sembolü turuncu "No No" tişörtü giyen Anavatan Parti'li Güneş Taner'i protesto için Turgut Özal'ın önünde soyundu. Bu nedenle içeriye alındı, onbeş gün işkence gördü. 55 yaşında olan Seyhan Soylu, 2020 yılında Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlenmesiyle gündeme gelmişti. Ergenekon davasında Nurseli İdiz ile birlikte gözaltına alınan Sisi, Semih Tufan Gülaltay'ın yandaşı olmakla itham edildi. Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan Seyhan Soylu'nun kolunda bozkurt dövmesi vardır. Bir dönem MHP'den teklif aldığını ama "MHP'yi zorda bırakmamak" için kabul etmediğini açıklamıştı.

Seyhan hanım herkes sizden korkuyor. Bunun nedeni nedir?

Seyhan Soylu: Aslında herkes korkmaz benden! Namussuzlar, doğru yolda olmayanlar korkar! Korksunlar zaten yolunda işinde gücünde olmayanların benden korkması güzel. Kurduğum bir çok dostluklarım var bu sektörde uzun süredir en iyi sanatçılara menajerlikte yaptım. Yanlışı olanın ayağınıda kaydırdım. Ben dobralığımla tanınıyorum.

Hükümetle de Görüştüğünüz çalıştığınız söyleniyor bu doğru mu?

Seyhan Soylu: Bak ablacım bu sektörde olmak oldukça zor benim hakkımda şehir efsaneleride çok ama aslında çoğu da doğru! Evet Hükümetlede iletişimler var çünkü bu ülkenin 3 zengin ünlü isimlerinden biriyim tabiki birlikte hareket edeceğimiz durumlar oluyor.

Zenginlik derken nasıl bir servet bu?

Seyhan Soylu: Ben bu konuları dile getirmem hatta sosyal medya hesaplarımda yediğim içtiğim yemekleri bile yayınlamam. Evet şükür söylenilen herşey doğru. 84 adet Gayrimenkuller, 3 televizyon kanalı, market zincirleri, et restoran zincirleri, hatırı sayılır araziler gibi birçok şehirde yatırımlarım mevcut.

Peki bu servetinizi bir vakfa bağışlayacak mısınız?

Seyhan Soylu: Tabiki hayır hiçbir yere bağışlamayacağım. Benim herşeyim aileme kalacak ben ailem için çalışıyorum. Bir çok yardımlaşma derneğim var zaten yardımlarımı yapıyorum. Bunlarıda yayınlayan bir insan olmadım yapılan yardımı paylaşmak bence reklam ve gösteriştir.

Türkiye’nin 3 zengin ünlü isimlerinden biriyim dediniz. Diğerleri kim?

Seyhan Soylu: Acun Ilıcalı ve

Flash Tv de Alsana Haber programınız çok ilgi gördü. Bir kesimde programı beğenmediğini dile getirdi bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Seyhan Soylu: Böyle bir kadroyu Türkiye’de kim bir araya getirebilirdi! Bahar Candan şuan sosyal medyada konuşmadan bakışlarıyla bile gündeme gelen ve paylaşın rekorları kıran biri. Sosyal medya reklamlarından milyonlar kazanıyor. Nihat Doğan ise her cümlesi ile gündeme gelen reyting kaygısı olmayan bir sanatçı. Tuğba Ekince ve Ebru Polat ise güzellikleri ve kariyerleri ile çok akıllı hamleler yaparak medya’da sektörde hep zirvede kalmayı başaran isimler. Usta magazinciler Nurettin Soydan, Nurcan Sabur ve Bilal Özcan da bizim kadromuzda yer alıyor.

Bilal Özcan sanırım Beyaz Tv de yayınlanan Söylemezsem Olmaz ile anlaştı. İki gün boyunca oradaydı?

Seyhan Soylu: Bilal’i çok severim kalbi o kadar temiz ve düzgün bir arkadaşım bana sordu katılıp katılmayacağını bende katılabileceğini söyledim. Bir anlaşma yapılmadı Bilal Özcan haftanın belirli günleri bizimle olacak.

Yeliz Yeşilmen’de sizin programınıza dahil oldu. Bu karışıklık katmaz mı? Hergün başka ünlü isim?

Seyhan Soylu: Evet sevgili Yeliz Yeşilmenle de anlaştık. Savaş Kalafat yönetmenliğinde hafta içi her gün Flash Tv de yayındayız. Karışıklık olmadı şimdiye kadar. Programın akışı daha da güzelleşti. Reytinglerde çok iyi gidiyoruz. Ekranlarda her renkten insanlar var. Türkiyenin Mozaik i biziz. Her konuşmamız gündem oluyor. Masa arkadaşlarımız çok başarılı isimler buda bize reyting olarak geri dönüyor. Alsana Haber masasında olmak isten ünlü isim çok.

Flash Tv ile anlaşmanız bitiyor mu? Bu programı kendi kanalıza taşıyacağınızı duydum?

Seyhan Soylu: Şubat ayına kadar şimdilik Flash Tv deyiz. Kendi kanallarım için farklı projelerim olacak.

Google yaşınız doğru mu?

Seyhan Soylu: evet 55 yaşındayım doğru. Yaşımı saklamam ayrıca hissettiğin yaşta önemli insan içim 35 yaşında görünüyorum kendime çok iyi bakıyorum.

Ünlüler yaşını hep küçültüyor. Seda Sayan Google da 58 yaşında yazıyor. Seda Sayan sizden 3 yaş mı küçük yani?

Seyhan Soylu: Seda Sayan benim sünnet düğünümde sahne aldı. Şarkı söyledi. Bu yaş kompleksi ünlülerde olması beni şaşırtıyor. Kendine baktığın sürece ünlülerin yaşı yoktur bence. Ben 7 - 8 yaşındayken kendisi 18 yaşında ise 10 yaş var aramızda 58 değil 68 dir o!