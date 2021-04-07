Aslan Sayım Soruyor? Selin Süremen Cevaplıyor!

Merhaba nasılsınız? Korona sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Selin Süremen: Merhaba, teşekkürler siz nasılsınız ?

Pandemi sürecini geçen yıl herkes gibi evde geçirdim. Sürekli olarak canlı yayınlarda mesleki bilgi paylaşımları yaptım. İşyerleri faaliyete geçtikten sonra da yüzyüze çalışmalara devam ettim hala devam etmekte olan Eğitim programlarımız var.

Selin Süremen Kimdir? İlk olarak sektöre nasıl giriş yaptınız sizi biraz tanımak isteriz?

Selin Süremen: 1988 yılında İstanbulda doğdum ve istanbulda büyüdüm.

Mesleğime ilkokul çağlarında başladım. Kişisel bakımlar çocukluğumdan beri benim dikkatimi çeker. Araştırmacı bir kimliğim olduğu için bu mesleki gelişimimede, sektördeki ilkleri yapmamda da etkin oldu.

Bu sektörde olmasaydım kesinlikle araştırmacı ve geliştirici olurdum :)

Çıraklık dönemimde ve sonrasında uzun yıllar aynı işletmede çalıştım. Sonrasında klip ve set makyözlüğü de yaptım.

Ağırlığımı hep Kalıcı Makyaj ve Makyaj a verdim. Hatta çalıştığım yıllarda bazı müşterilerimiz bizden doğal kaşlar istediğinde ara boşluklara küçük çizgiler halinde atışlar yapardık. Yıllar sonra bir Manuel kalem icat edilip bununla yapılan işlemin adına da Microblading koydular. Geriye dönüp baktığımda aslında bugünkü Microblading işlemi bizim 10 sene önce makinelerle yaptığımız doğal kaş tekniğiyle hemen hemen aynı. 2007 yılında ilk Güzellik salonumu açtım. Sonra birer yıl arayla iki ayrı salon daha açtım.

Şubeleşmek bana göre işinin başında durabilecek potansiyelin ve sağlık gücün varsa iyi birşeydir. Eğer işletme vererek benim şubelerim var diyorsan o işyerleri senin değil, işletenindir.

Ben 3 ayrı salonum için her hafta mekik dokuyordum. Çok yorulduğum halde bölgeden böyle bir talep olduğu için açtığım salonlarımdan pişmanlık duymadım. Eğitime ağırlık verdiğimden dolayıda devretme kararı aldım.

Pandemi sürecinde bir eğitmen olarak eğitimlerinize ara verdiniz. Bu süreç sizin için nasıl geçti?

Selin Süremen: Pandemi sürecinde yüzyüze Eğitimlere ara versekte daha önceden Eğitim almış Kursiyerlerimize online Eğitime devam ettim. Bol bol canlı yayınlarda bilgi paylaşımı yaptım. Yani pandemi dönemi benim için yine çalışmakla geçti. Bende sıfırdan sanal ortamda Eğitim isteyenlerde oldu. Biz deriye dokunarak işlem yapıyoruz ve yapmak zorundayız. Sıfırdan başlayanlar için Online Eğitim kesinlikle Sağlıklı bir Eğitim değildir. Onun için çok ciddi para teklif ettikleri halde hepsini reddettim. Çünkü benim sanat ve Eğitmenlik ilkelerime bu şekilde para kazanmak aykırıdır.

Ödüllü eğitmen olmak sizi daha çok markalaştırdı. Gündemden düşmüyorsunuz sürekli bültenleriniz, paylaşımlarınız markanızı tek başınıza mı yönetiyorsunuz?

Selin Süremen: Tabiki.. Sosyal medya yöneticilerim var.

Yanlız ben Ödül almadan önce de Türkiye de marka olmuş bir Eğitmendim. Ödüllerim benim bu başarılarımı sadece taçlandırmış oldu.

Ortada kalıcı kaş ve makyaj eğitmeni çok bunlar bir anda nasıl çoğaldı? Artık önüne gelen eğitmenim diyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Selin Süremen: PeArt Turkey yani Türkçe anlamı "Kalıcı Makyaj Sanatı Türkiye" olan markamız bu yıl 4. Yılı oluyor. Ben hiçbir zaman "ya tutarsa" mantığı ile iş yapmam. Talep edilir ve icraata geçiririm. Kursiyerim bir Marka altında toplanmak istemişlerdi. Ciddi baskı altındayım ve salonlarında da artık "benim" diyebilecekleri ürün skalasını istediler. Bu yüzden de Kalıcı Makyaj boyalarımız ve Profesyonel Makyaj paletlerimiz başta olmak üzere birçok Güzellik Branşı ürünlerimiz mevcut. Satışlarımız çok iyi gidiyor. Selin Süremen zaten uzun Yıllardır güvenilir bir Marka olduğunu ispatlamıştır. Müşteri portföyü oluşturmak için ekstra bir çabamız olmadı. Zaten ürün satma diyede bir çabamız olmadı. Çünkü ben bir Eğitmenim pazarlamacı değil. Bir pazarlamacı nasıl ki mesleki Eğitim vermesi doğru değilse bir Eğitmeninde kendi ürünü dahi olsa bir "mal"ı pazarlaması hoş değil.

Bu yüzden benden ürün talep edilmedikçe ben PeArt ın şu ürününü kullanmalısınız diye satış odaklı çalışmam. İsteyen alır isteyen almaz. Benim işim Eğitim

Hatta bazen seminerlerimde şu ürün de varmış sizce nasıl kaliteli mi diye sorduklarında biliyorsam o markanın kalitesini elbette alabilirsiniz diyebilecek kapasitedeyim. Artı parantez içinde benimle tanışan beni bilen benden Eğitim alan 10 kişiden 9 u PeArt ın ürünlerini tercih ediyor.

Bu sezon hangi uygulamar daha çok tercih ediliyor? Öğrencileriniz en çok hangi uygulamaları öğrenmek istiyor?

Selin Sümeren: Güzellik Branşlarında bütün Eğitimleri versemde Benim asıl branşım Kalıcı Makyajdır. Türkiye de beni bilen herkes Selin Süremen denilince akıllarına Kalıcı Makyaj gelir. Fakat özellikle son 1 yıldır protez Tırnak uygulamaları Kalıcı Makyaj ın bir tık önüne geçti gibi. Salon müşterileri çok talep oluşturuyorlar belli ki bize de 2 kursiyerden biri Protez Tırnak Eğitimi istiyor. Kalıcı Makyaj da dudak renklendirme şu an rövanşta.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Selin Süremen: Hatasız olmak yaradan a mahsustur. Fakat hataya meyilli değilim. Otokontrollüyüm. Bir adım atmadan 3-4 kere doldur boşalt yaparım. Tez canlı olduğum halde beni en iyi kendim frenlerim. Polemik yaratmam. Polemikte yer almam. Polemikten beslenmem. İcraatlarla cevap veririm. Benimle kavga edilmez diye bir tabir vardırya. Çünkü önüme gelene haklısın der çıkarım tartışmadan.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Selin Süremen: Benim için doğru bir tanedir. Mışlara muşlara yer yok benim hayatımda. Netlik severim. O yüzden yalan ı ve hainliği kabul edemem ve affedemem.

Başarınızın en büyük sırrı sizce nedir?

Selin Süremen: Ben değil biz dediğim için yani sadece kendimi düşünüp bencil olmadığım için bence başarılıyım. Kimsenin başarısında gözüm olmadığı için başarılıyım. Aslında benim bu kadar başarılı olmama sebep ve vesile olan bir kişi var. O da eşimdir. Çünkü o benim önümü kesmek isteseydi, Seyehatlerime engel olsaydı, karşılıklı güven ve sadakatimiz olmasaydı ben belki bu kadar başarılı merdivenlerini hızlı değil yavaş yavaş çıkabilirdim. Onun için mesleğimdeki en büyük teşekkürü eşim Samet hakediyor :)