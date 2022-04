Pınar Temren: Müziğimi geliştirmek için çok çalışıyorum

RÖPORTAJ: SEDAT SARIKAYA



Türk elektronik müziğin genç ve başarılı ismi Pınar Temren ile techno parçaları ve djlik serüvenine dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle….



Öncelikle sizi tanıtmak isteriz, Pınar Temren kimdir?



22 yaşındayım, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları son sınıf öğrencisiyim. 15 yaşında iken dj liğe kendi çabamla başladım, bir aile dostumuz djlik yapıyordu ve bana setupını vermişti, videolar izledim, birkaç özel ders aldım ve en önemlisi Techno müziğin vazgeçilmez ismi olan Charlotte De Witte’i kendime örnek aldım. Başlarda oldukça zorlanıyordum ancak çok çalıştım, şuan djliğimin iyi bir noktada olduğuna inanıyorum, kendime has bir tarzım ve set akışım olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyenler de bana katılırlar.



Bize süreci daha detaylı anlatabilir misin?



15-16 yaşlarından beri techno dinliyorum, Charlotte De Witte’i ilk dinlediğim andan beri istediğimin ve bana hitap eden müziğin techno olduğunu anlamıştım. Zamanla yerli ve yabancı djleri dinleyerek ben de setlerimde istediğim akışı ve mix tekniklerimi oluşturmaya başladım. Üniversiteye başladığımda da mekanlarda çalmaya başladım. Tabiki seyirci önünde çalmak evde kendim çalmaktan çok daha farklı, ambiyansı iyi yönetmek gerekiyor. Okuldan vakit bulduğum fırsatlarda küçük büyük türlü mekanlarda çalarak deneyim elde ettim, tabiki halen de çalmaya devam ediyorum. Aslında yaklaşık 4 senedir kendi techno ve house şarkılarımın prodüksiyonunu da yapıyorum ancak bu yıl yayınlama şansım oldu, bu süreçte mix masteringimi geliştirmeye yoğunlaştım. Şuana kadar spotify, beatport, apple music ve birçok dijital platformda dinleyebileceğiniz 4 parçamı yayınladık: Cant Breath, In Seconds, clınıcal Dıagnosis ve Attack. Mayıs ayında Frankfurt menşeeli label DigitalX ile Sweet Lies adlı yeni techno parçamı yayınlayacağız. Ayrıc Bring Da Ruckus adlı label ile de bir deep house şarkımı çıkaracağız. Heyecanlıyım ve geri dönüşleri merakla bekliyorum.



Peki ileriye yönelik hedeflerin neler?



Şarkılarımın daha büyük kitleler tarafından duyulmasını çok isterim, Aslında önemli olan biraz da sizinle aynı müzik zevkine sahip insanlarla bir araya gelmek ve eğlenmek, Bunu her performansımda hissediyorum ve müziğimin insanları mutlu etmesi beni de çok mutlu ediyor. Bunu devam ettirmek istiyorum.