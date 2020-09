Servet Duran : Bir sanatçı şirket gibidir, yeniliğe, reklama yatırım

yapmak istemiyorsanız büyümeyeceksiniz

RÖPORTAJ: MUSTAFA ÖZEN



Son Çalışmanızdan bize biraz bahseder misiniz?

Benim tarzım normalde fantezi pop ama son çalışmam tamamen farklı. Başka bir yol denemek istiyorum, hip hop burada Belçika ve Hollanda'da çok ilgi görüyor. 21/08/2020 yeni single'ım ve klibim çıkacak. Türkçe ve Arapça koro eşliğinde Hollandalı bir hip hop / rap. çok meydan okuyorum ne vereceğini merak ediyorum. Single adı 'bosa bosa'. Her yerde mevcut!

Son dönemde popüler olan video yükleme sitesi olan Youtube’den güzel gelir geliyor mu size?

Youtube şu anki TV, insanlar artık YouTube'u normal TV'den daha fazla izliyor çünkü akıllı telefon veya tablet aracılığıyla her yerde izleyebiliyorlar, bunun için ekranlarının arkasından eve gitmeleri gerekmiyor. Tanıyan bir kişi olursanız tabii ki youtube den ve değer dijital platformlardan beli bir gelir geliyor ve bazen cd satmaktan çok çok daha fazla alabilirsin parçanın hit olursa ... ve üstünde bağımsız artist olarak daha iyi çünkü tüm hakları ve royalty's (izlenme hakları) en çok sana gelir. Sadece youtube aşağı yukarı 1 milyon izlenme için 1000 – 3000 Euro kadar veriyor düşün şimdi senin tek bir parçayla zamanla 50 milyon ya da daha fazlaya gider.... Ve bu sadece 1 parça sen devam çalışırsın biri tutunda uberleri de otomatik izlenme alır... Ve bu sadece youtube, uber dijital platformlarda hepsi ediyor biraz daha az youtube dan ve bunlar hepsi 1 singel dan bahsediyoruz.

Tabi ki youtube kanalından uber arka perdesi videolarınızda paylaşırsınız ve daha fazlası... Online büyürseniz, cok daha fazla başka türlü işbirliği de uber kişilerle yapabilirsiniz , oradan da bir gelir gelir ve bunlar hepsi extra reklam olur ve tabi ki de daha fazla konserler alırsınız...

Youtuber’lerin Müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz? Ve Youtuberlerden beğendiniz isimler var mı?

Youtube kullanıcıları ve amatör kayıtlar ve youtube üzerinden yapılan yayınlar başlangıçta şarkıcıları biraz daha zorlaştırdı çünkü popülerdi ve ilgi amatörce daha çok çekildi çünkü o daha yeniydi ve insanlar merak ediyordu ama şimdi fark geri geldi, yani bakın profesyonel bir YouTube filminin ve YouTube kanalının sıradan bir kanaldan farkını hemen görürsünüz ... kalite artık daha yüksek, böylece daha ilgi alırlar ve YouTube'da daha görünürler. Elbette YouTube aracılığıyla fenomen haline gelen pek çok kişi de var. ve evet, ucuz veya ücretsiz bir YouTube filmi veya müziği, çok para enjekte ettiğiniz bir single'dan çok daha iyi bir puan alma şansı var ve daha popular olur. Zaman değişir devir değişir... Hayat böyle.

Bir çok Sanatçı albüm yapmaktan sizce neden kaçınıyor?

Albüm yapma devri sona erdi, tek seferde çok pahalıya mal oluyor ve şimdi daha az ilgi çekici çünkü 1 veya 2 güçlü olan tüm şarkılarınızı alıcıya satabileceğiniz bir CD satışı da yok. Sanatçılar artık daha iyi puan alan single yayınlamaya daha fazla odaklanıyor. Güçlü bir kliple 1 güçlü şarkıya odaklanırsınız ve bunu, insanların istedikleri zaman mobil cihazlarda yayınlayıp indirebilecekleri dijital platformlarda ve youtube'da yayınlarsınız. Sonra dan parçalarınız zaten albüm olarak paketlenebilirsin küçük bir değişiklikle mesela remixlersiniz yada başka bir syle tekrar okursunuz ve yada nostalji gibi bir şey yapabilirsin. Bu daha köklü sanatçılar için geçerlidir Yeni başlayanlar ve daha az bilinen için, bir albüm sahibi olmak büyümek için bir arama kartı olarak hala bir zorunluluktur.

Leyla Gencer Yıllar sonra aynaya baktığında kendini tanıyabilmelisin diyor. Siz aynaya baktığınızda ne hissediyorsunuz?

Katılıyorum! Aynaya baktığımda hep çocukluğumu ve o zamandan beri arkadaşlarım ve çevreme düşünüyorum. Ve hala düşünüyorum ve söylüyorum bazen, geri baktın zaman zaman ne çabuk geçebiliyor. Bu nedenle her günü iyi değerlendirmelisiniz. Hayatınızda ayarlamalar yapıyorsunuz ama karakter ve düşünceleriniz her zaman sizinle birlikte olacak ve buna inanıyorum.

Son dönemde çok sık sorduğum bir soru. Pop müzik nereye gidiyor?

Pop müzik hiçbir yere gitmiyor, pop müzikten tamamen farklı bir şey duymak isteyen yeni nesil dinleyiciler ve gençler. Yönü seçen dinleyicilerdir, insanların dinlemek istedikleri yapılır. Son dönemde Bir şarkıyla çok kısa sürede çok popüler olabiliyorsun ama çoğu isim devamını getiremediği için kaybolup gidiyor.

Sende kaybolma endişesi var mı? Kalıcı olacağına inanıyor musun?

İnsanlar bazen hızlı bir şekilde 1 vuruş yaparak havadadır, ister vuruş ister olmasın, bir şeyi yapmayı ve yapmaya devam etmeyi seviyorsanız, o zaman kalacak bir kişisiniz. Öbürünü de Allah bilir , kimse bilmez nerde olacağımız ne zaman.

Dinleyicileri ile Konserlerde Uçsuz Bucaksız aralarına barikat koyduran sanatçılar hakkında neler söylemek istersiniz?

Bir şekilde anlamalıyız. Büyüdükçe, daha fazla hayran ve daha fanatik hayran olabilir ve büyük bir konserde her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için bunun kötü bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde sanatçı, konseri aktarmaya da odaklanabilir. Elbette her şey sizin kim olduğunuzu ve ne ölçüde gerekli ve nerede ve ne tür bir organizasyon olduğu da görülebilir.

Son Dönemde popüler olan Sosyal Medya konserleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Bir şarkıcı olarak her zaman hayranlarınızla iletişim halinde olmalısınız ve şartlar nedeniyle sahnede bu mümkün değilse çözüm aramanız gerekir ve tabi ki sosyal medya bu konuda iyi fikir.

Sanatçılardan İdolünüz var mı?

İdollerim şarkılarıyla birlikte büyüdüğümüz eski nesil, İbrahim Tatlıses, Emrah, Mahsun, ...

Yeni Jenerasyondan kimleri beğeniyorsunuz?

Yeni derken ne kadar yeni... Böyle direkt bir fikrim yok her gün her yerde okadar lanse ediyorlar , içinde kalite olanlar var tabi ki bazen duyuyorum bilmeden ama ad olarak takip etmiyorum

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz ?

Modayı görüyorum ama takip etmiyorum fazla, bana yakışmayan veya kendimi rahat hissetmediğim bir şeyi asla giymeyeceğim.

Ece Üner, Armağan Çağlayan ile yaptığı bir röportajda işcinselim demiş sizde bazen kendinizi o şekilde hissediyor musunuz?

Ne kadar çok çalışırsanız ve işinizin arkasında durursanız o kadar iyi puan alırsınız, bu bir gerçek ama her şey de mümkün olmalı ve bununla onu zorlamayan ve gerekirse gerekli zamanı veren biriyim. Kendimi çalışkan bir işçi olarak görüyorum çünkü bazen aynı anda birçok şeyle meşgul oluyorum, ancak hayatında farklı bir vizyona sahipse kimseyi daha az görmeyeceğim.

Sende bir starlık görüyorum, sende bir star ışığı var diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?

Starlığın hiçbir anlamı yoktur aslında , her insanın kendine has özellikleri vardır ve bu nedenle her müzisyenin ' de güçlü yönleri vardır ve tabi ki bazıları hayatlarında daha fazla başarıya ulaşacak veya koşullar nedeniyle daha iyi tanınacak veya bir hit vuracak . Simdi bunlar daha iyi müzisyenler mi? Biz, müzik dünyasındaki insanlar bunu böyle görmüyoruz, hepimiz birlikte çalışıyoruz ve evet, bazıları daha iyi biliniyor ama bu bizim ilişkimizi veya üstünlüğümüzü bozmaz. Starlık , dinleyen insanların veya hayranların kendilerinin yarattığı ve kullandığı bir kelimedir.

Bazen de biri çok farklı bir şey yapıyor müzikte ve çok delicesi bir outfit hazırlanmış kendine ve çok tuhaf hareket ediyor... İnsanlar bunları da bazen diyorlar, sende bir star ışığı görüyorum, çünkü öne çıkıyor.

Ülkemizde veya dünyada Müzikte Kadınlar mı Erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar?

Çok güzel soru. Pek çok insanın bu soru hakkında kendi fikirleri var. Bilmiyorum!

Bir şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi, yakışıklılık-güzellik mi yada zekamı olmalı? Sizin getiriniz nedir? Hangisinde ilerlerse başarılı olur?

Sanatçı olmak örnek olmaktır! Her sanatçının kendi kaliteleri vardır. Listeledikleriniz aslında bir paket, eğer bir sanatçı olarak tam pakete sahipseniz, o zaman elbette sizin yararınıza olacaktır. Ancak iyi bir sanatçı olmak için bu şart değil. Çok güzel bir sese sahip güçlü bir şarkıcı olabilirsiniz, örneğin çok yakışıklı olmadan da iyi not alır ve yakışıklıysanız o zaman görünüşünüze de düşen daha fazla hayran getirecektir ama dediğim gibi bu şart değil. Bu nedenle, bir şarkıcı olarak en iyi puanlayabileceğiniz şeyi kullanırsınız, sesiniz veya fikirleriniz ve stratejiniz veya imajınız ve karakteriniz veya daha düşük bir sesle kombinasyonlar halinde olabilir, herkesin yaklaşımı ve bağlantıları. İnsanların paketimde ne olduğunu onlar karar versinler, ancak daha sonra kullanmadığınız veya daha sonra iyi olmadığınız birçok şeyi öğrenmek ve yapmak zorunda kalmanıza rağmen , müzikte attığım her adımda ne yaptığımı ve neden ve ne için yaptığımı, çok iyi bildiğimi söyleyebilirim.

Her sanatçı bunu kariyerinde yaşamıştır, hiç kimse değildir ve günden güne 0'dan 100'e gidebilir, mümkün olabilir ama yüzde 1.

Müzik ülkemizde sizce neden magazinleştiriliyor?

Müzik her ülkede veya bölgede yaşıyor. Ama her ülkenin müzik dünyasına farklı bir bakış açısı var Türkiye'de ise müziğe ve sanatçıya çok önem verilmektedir. Bir sanatçı Türkiye'de çok önemli bir kişidir, yani otomatik olarak gündelik topluma dahil olur. Türk medyası seyircinin görmek ya da duymak istediklerini gösteriyor ve bu Türkiye'de gerginlik, özel, reyting popüler, perde arkası, dedikodu... Mesele müziği alaka daha az anlatırlar ama kişinin özeli daha önemseyecekler ...

Müzik Ödülleri ve Müzik yarışmaları birer PR çalışması mı bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz?

Bir izleyici olarak her şey eğlenceli ve heyecan verici ama gerçek şu ki izleyicilerin veya dışarıdan bakanların gördüğü gibi değil. Kısacası çok fazla arkadaş politikası var ve hepsi show ve oyundur. İnternet çağından önce insanları televizyonda çok daha fazla kandırabiliyordunuz, ancak şimdi insanlar bu alanda da çok daha akıllılar.

Sosyal Aktiviteleriniz neler?

Ben aslında çok sosyal bir insanım, boş zamanımı insanlarla geçirmeyi seviyorum ve ayrıca ailem ve akrabalarım için gerekli zamanı de eksik bırakmıyorum. Hayatında küçük şeylerden zevk alabiliyorum... Müzikle meşgul olmanın dışında belirli bir hobim yok

Sosyal Medya ile aranız nasıl?

Tüm sosyal medya hesabımı kendim yönetiyorum. Teknolojide aram çok iyi . Zamanım olduğu sürece bunu kendim yapmak istiyorum çünkü kendini en iyi bilen kendinsin.

Bir Albüm Bir Single’nin bedeli ne kadar yaptığınız emeklere değiyor mu?

Bir sanatçı olarak büyümek istiyorsanız 1. albüm, single vb. Bir gerekliliktir, kendinize yatırım yapmalısınız. Bir sanatçı şirket gibidir, yeniliğe, reklama yatırım yapmak istemiyorsanız ... büyümeyeceksiniz. En iyi sese sahip en iyi şarkıcı siz olabilirsiniz, ancak bir albümünüz veya insanların sizi duyabileceği bir şey yoksa (şimdi dijital olarak) o zaman tam olarak veya eksiktir. Bu nedenle, zamanla yapan albüm veya single, kartvizitinizdir, insanların sizi takip edebileceği ve daha önce ne üzerinde çalıştığınızı görebileceği bir şeydir, ayrıca müzik dünyasında bu, en iyi insanlarla çalışmak için önemli bir arama kartıdır. Günümüzde maliyetler açısından iyi insanlarla çalışırsan her şey mümkün ve bununla adınızı (markanızı) büyütüyorsunuz ve konser/program şansınız da daha yüksek ve ayrıca merdivende daha yükseksiniz ve daha fazlasını talep edebilirsiniz bir program ve yada konser için.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Önce sağlık diyorum ve şunu da söyleyeyim; Rüyalar yoktur, rüyalar gerçekleştirilmelidir, ancak onu GERÇEKTEN istemelisiniz. Düşünmeye ve olumlu olmaya başlayın ve çevrenizdeki tüm olumsuz insanlardan kaçının çünkü çevreniz başarınızı sağlamada büyük rol oynar. Sevgiler saygılar...

Kısa kısa ....

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? Doktor

En nefret ettiğiniz şey nedir? Savaş

Hangi takımı tutuyorsunuz? Tarafsız, futbol beni pek ilgilendirmiyor... Bazen bakıyorum oda keyif için..

Uğurlu sayınız? Yoktur

Hangi renk? O da yok aslında ama en çok siyah giymeyi seviyorum.

Kıskançlık, ego var mı? Sağlıklı bir şekilde.

En son izlediğiniz film, dizi? Ben fazla TV izlemiyorum, rahatlamak için bazen netflix açıyorum, en son izledim dizi, mexican bir diziydi adi monarca, tavsiye ederim.

En son gittiğiniz konser? Uzun zamandır gitmedim, coronadan önce en son İstanbul’da Latif Doğan dinlemeye gittim.